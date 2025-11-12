César Arturo Ramos será el árbitro del Guatemala vs. Panamá

El árbitro mexicano César Arturo Ramos Palazuelos será el encargado de impartir justicia en el trascendental partido entre Guatemala y Panamá, correspondiente a la penúltima jornada de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El encuentro se disputará este jueves 13 de noviembre a las 20:00 horas en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como "El Trébol", donde ambas selecciones buscarán dar un paso firme hacia la clasificación mundialista. Se trata de un duelo de alta tensión, con dos equipos centroamericanos que luchan por uno de los boletos más codiciados del área de Concacaf.
Concacaf ha decidido designar un cuerpo arbitral de gran experiencia para este compromiso, encabezado por Ramos Palazuelos, uno de los silbantes más reconocidos del fútbol mexicano y con experiencia mundialista. El árbitro, que ha participado en torneos internacionales de gran prestigio, llegó a Guatemala acompañado de un grupo de jueces también mexicanos: Alberto Morín y Marco Bisguerra serán los asistentes, Katia Itzel García fungirá como cuarta árbitra, mientras que Guillermo Pacheco y Óscar Macías estarán a cargo del VAR y AVAR, respectivamente. Todos arribaron el martes por la tarde a territorio guatemalteco para preparar los últimos detalles de su labor arbitral.
Guatemala en busca de un boleto mundialista
La presencia de César Arturo Ramos garantiza un arbitraje con criterio y rigor técnico, cualidades que lo han caracterizado a lo largo de su trayectoria. Su desempeño ha sido destacado en competiciones de la FIFA y de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol, lo que lo convierte en una figura confiable para encuentros de alta exigencia.
Por otro lado, ya se confirmó que el próximo compromiso de Guatemala, ante Surinam el martes 18 de noviembre, será dirigido por el costarricense Gabriel Calderón, quien también cuenta con experiencia dirigiendo al combinado nacional. Así, la Selección de Guatemala afrontará dos duelos decisivos bajo la supervisión de árbitros de amplia trayectoria en la región, lo que promete encuentros intensos, disputados y con la máxima atención puesta en la justicia deportiva dentro del terreno de juego.