 César Arturo Ramos será el árbitro del Guatemala vs. Panamá
Deportes

César Arturo Ramos será el árbitro del Guatemala vs. Panamá

Concacaf designó al mexicano César Arturo Ramos para dirigir el Guatemala-Panamá, estará acompañado por Alberto Morín, Marco Bisguerra y Katia Itzel García.

Compartir:
César Arturo Ramos, árbitro mexicano - FMF
César Arturo Ramos, árbitro mexicano / FOTO: FMF

El árbitro mexicano César Arturo Ramos Palazuelos será el encargado de impartir justicia en el trascendental partido entre Guatemala y Panamá, correspondiente a la penúltima jornada de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El encuentro se disputará este jueves 13 de noviembre a las 20:00 horas en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como "El Trébol", donde ambas selecciones buscarán dar un paso firme hacia la clasificación mundialista. Se trata de un duelo de alta tensión, con dos equipos centroamericanos que luchan por uno de los boletos más codiciados del área de Concacaf.

Concacaf ha decidido designar un cuerpo arbitral de gran experiencia para este compromiso, encabezado por Ramos Palazuelos, uno de los silbantes más reconocidos del fútbol mexicano y con experiencia mundialista. El árbitro, que ha participado en torneos internacionales de gran prestigio, llegó a Guatemala acompañado de un grupo de jueces también mexicanos: Alberto Morín y Marco Bisguerra serán los asistentes, Katia Itzel García fungirá como cuarta árbitra, mientras que Guillermo Pacheco y Óscar Macías estarán a cargo del VAR y AVAR, respectivamente. Todos arribaron el martes por la tarde a territorio guatemalteco para preparar los últimos detalles de su labor arbitral.

Guatemala en busca de un boleto mundialista

La presencia de César Arturo Ramos garantiza un arbitraje con criterio y rigor técnico, cualidades que lo han caracterizado a lo largo de su trayectoria. Su desempeño ha sido destacado en competiciones de la FIFA y de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol, lo que lo convierte en una figura confiable para encuentros de alta exigencia. 

Por otro lado, ya se confirmó que el próximo compromiso de Guatemala, ante Surinam el martes 18 de noviembre, será dirigido por el costarricense Gabriel Calderón, quien también cuenta con experiencia dirigiendo al combinado nacional. Así, la Selección de Guatemala afrontará dos duelos decisivos bajo la supervisión de árbitros de amplia trayectoria en la región, lo que promete encuentros intensos, disputados y con la máxima atención puesta en la justicia deportiva dentro del terreno de juego.

Foto embed
César Arturo Ramos, árbitro mexicano - FMF

En Portada

Juzgado pide determinar su competencia para conocer caso de Floridalma Roquet
Nacionales

Juzgado pide determinar su competencia para conocer caso de Floridalma Roque

08:29 AM, Nov 12
Gobierno instalará pantallas en distintos puntos de la capital para los partidos de la Selecciónt
Deportes

Gobierno instalará pantallas en distintos puntos de la capital para los partidos de la Selección

07:16 AM, Nov 12
VIDEO. Árbol cae sobre vehículo en zona 10t
Nacionales

VIDEO. Árbol cae sobre vehículo en zona 10

10:39 PM, Nov 11
Advierten sobre fenómeno solar que podría afectar la Tierra este miércolest
Viral

Advierten sobre fenómeno solar que podría afectar la Tierra este miércoles

06:55 AM, Nov 12

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos Centroamericanos#liganacionalCorrupciónMundial 2026#64VueltaaGuateSeguridadReal MadridEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos