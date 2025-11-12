Conferencia de prensa de Luis Fernando Tena, DT de Guatemala

A tan solo horas del trascendental duelo entre Guatemala y Panamá por las eliminatorias mundialistas rumbo a la Copa del Mundo de 2026, el técnico de la Selección Nacional, Luis Fernando Tena, compareció en conferencia de prensa para compartir sus sensaciones, aclarar dudas sobre la convocatoria y transmitir un mensaje de esperanza a la afición guatemalteca. El encuentro, que se disputará este jueves en el Estadio El Trébol, podría marcar un antes y un después en el sueño mundialista del fútbol chapín.
El estratega mexicano comenzó refiriéndose a la ausencia de Nathaniel Méndez-Laing, una decisión que, según confesó, le ha dolido profundamente. "Me duele mucho no convocar a Nathaniel (Méndez-Laing), pero así es esto. Es alguien que ha velado mucho por los jóvenes y los ha impulsado", explicó Tena, dejando claro el aprecio y respeto hacia el jugador.
Luis Fernando Tena quiere hacer historia con Guatemala
Sobre el ambiente que se vive en el grupo y lo que representa este duelo, Tena expresó con emoción: "Vivo este momento con emoción e incertidumbre, hay una gran ilusión. Estamos enfocados en darle una gran alegría a los guatemaltecos que tanta ilusión tienen, nuestros jugadores se van a entregar al máximo en estos partidos tan importantes. Estos partidos serán muy especiales por todo lo que significa para nosotros y para todos los chapines".
Consultado sobre las posibles bajas de Panamá, el seleccionador nacional fue contundente: "Las bajas de Panamá no cambian nada, ellos tienen muy buenos jugadores de gran calidad y con un gran funcionamiento táctico. Los nombres no importan porque la táctica es la que importa. Sabemos que nos lo complicarán mucho, estos son partidos distintos, auguro un gran partido mañana, sé que Guatemala dará un gran partido mañana".
En cuanto al estado físico del plantel, Tena despejó dudas y confirmó la única ausencia obligada: "Todos los jugadores llegan bien y listos, obviamente sin Samayoa que está suspendido. Es un plantel muy unido; sabemos que Panamá será un rival difícil, pero hemos preparado este partido lo mejor posible".
Uno de los temas más comentados fue el apoyo de la afición, que promete convertir El Trébol en una caldera. "El jugador 12 será vital, por eso escogimos El Trébol, además de que lo pidieron nuestros jugadores. Sabemos que tendremos todo su apoyo como ha sido en todo este proceso", afirmó Tena, resaltando el papel determinante del público guatemalteco.
Respecto al resultado esperado, el técnico fue sincero al reconocer la presión y la ilusión que ambos equipos enfrentan: "Los jugadores saben que el partido será difícil, el empate no le sirve ni a Panamá ni a nosotros; ambos países estamos presionados. Si Panamá no clasifica al Mundial sería un gran fracaso, presión para ellos e ilusión para nosotros que queremos ir a un Mundial por primera vez en nuestra historia".
También habló sobre los jugadores apercibidos y la necesidad de mantener la calma: "Sabemos que tenemos varios jugadores apercibidos, pero tenemos que estar muy concentrados en jugar, en no cometer faltas y no reclamarle al árbitro". Y añadió con firmeza: "Todos nos jugamos la vida en estos últimos dos partidos".
El mexicano recordó además su compromiso desde que asumió el cargo hace cuatro años. "Es una gran ilusión, cuando vine hace cuatro años el objetivo era clasificar a Guatemala a su primer Mundial. Me encontré con una afición muy noble, qué gran satisfacción sería darle una gran alegría a esta gente, sabemos lo que nos jugamos", destacó.
En cuanto a la portería, despejó cualquier tipo de duda: "En la portería juega Nicholas Hagen, de eso no hay ninguna duda", confirmó, ratificando la confianza en el guardameta del Columbus Crew.
Sobre el historial entre ambas selecciones, Tena prefirió centrarse en el presente: "El futbol es el hoy, es el presente, lo que pasó anteriormente no nos sirve. A veces se gana sin merecer y a veces se pierde sin merecer. Desde afuera el partido se ve muy parejo, todo influye para que este partido sea emotivo y emocional; el equipo que maneje todo esto saldrá adelante".
Finalmente, envió un mensaje directo a la afición guatemalteca, pidiendo apoyo y tranquilidad: "A la afición le pido que nos impulse, que no haya violencia, esto debe ser una fiesta deportiva. Nos puede ir bien o mal, así es el deporte. Es un partido muy especial para nosotros como técnicos y como jugadores. Nunca había visto tanta prensa en esta sala (risas), entonces todo esto lo hace muy interesante. Nuestra afición acampó para conseguir boletos, ojalá podamos estar a la altura pase lo que pase".