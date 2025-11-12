Laporta no sabía de la visita de Messi al Camp Nou

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha reconocido este miércoles que desconocía que Lionel Messi visitaría el pasado domingo el Spotify Camp Nou, actualmente en obras. En una entrevista concedida a El Matí de Catalunya Ràdio, el dirigente azulgrana explicó que no fue informado de la llegada del astro argentino y que no mantuvo comunicación con él tras enterarse del suceso. "Fue un acto espontáneo y de barcelonismo. Yo no lo sabía, esta es su casa. Cuando me dijeron cómo fue, me pareció un arrebato simpático, espontáneo y un acto de barcelonismo", expresó Laporta, destacando el vínculo emocional que Messi sigue teniendo con el club.
El presidente también subrayó que su relación con el futbolista rosarino es "correcta" y aprovechó para reiterar el deseo de la institución de organizarle un homenaje digno. "La intención del club es organizar un homenaje al mejor jugador de la historia", afirmó, recordando que la salida de Messi en 2021 se debió a las limitaciones financieras del FC Barcelona. "Tal y como fue todo, no me arrepiento de nada: el Barça está por encima de todos. Su marcha no fue como todos querríamos, pero en ese momento no se pudo dar", añadió Laporta, defendiendo la gestión de aquella compleja etapa económica.
Laporta también habló sobre las próximas elecciones del Barça
Durante la misma entrevista, el mandatario se refirió a las próximas elecciones a la presidencia del club, previstas entre el 15 de marzo y el 15 de junio de 2026. Aunque evitó confirmar una fecha concreta, dejó entrever su preferencia por adelantarlas antes de una posible semifinal de la Liga de Campeones. "Ahora no pienso en las elecciones, justo ha empezado la temporada y estamos en el fragor de la batalla. Las convocaremos cuando más le convenga al Barça, sobre todo, al equipo. No me hagas decir la fecha, pero sí, por ejemplo, antes de unas hipotéticas semifinales de Champions", puntualizó.
Por último, Laporta habló sobre su relación con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y el estado de las relaciones entre ambos clubes. "Nuestro reencuentro en el pasado clásico fue correcto, de respeto y concordia", reconoció, aunque matizó que las relaciones "no son buenas por el ‘caso Negreira’". El dirigente culé fue tajante al respecto: "Ellos han presentado hechos irrelevantes e inconcluyentes al juzgado. Supongo que mantener el caso abierto les debe provocar algún interés. Eso no nos gusta y es una situación tensa. No hemos estado nunca casados con el Real Madrid", concluyó.