 Previa Guatemala vs. Panamá - Eliminatorias Mundial 2026
Deportes

Guatemala vs Panamá: una batalla por seguir soñando con el Mundial 2026

Guatemala y Panamá se enfrentan en El Trébol por un duelo decisivo de las eliminatorias de la Concacaf, con el sueño mundialista en juego para ambas selecciones.

Compartir:
Partido entre Guatemala y Panamá en la Copa Oro 2025 - Concacaf
Partido entre Guatemala y Panamá en la Copa Oro 2025 / FOTO: Concacaf

Las selecciones de Guatemala y Panamá protagonizarán este jueves un duelo decisivo en las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. El partido, que se disputará en el estadio Manuel Felipe Carrera, al sur de la Ciudad de Guatemala, representa una auténtica final para ambos equipos, pues una derrota podría significar el adiós definitivo al sueño de clasificar a la próxima Copa del Mundo.

El antecedente más reciente entre ambas selecciones se remonta al 8 de septiembre pasado, cuando Guatemala logró rescatar un empate 1-1 ante los canaleros en el estadio Rommel Fernández de la capital panameña. Aquel resultado dejó abierta la rivalidad y aumentó las expectativas de cara al compromiso en suelo guatemalteco. Sin embargo, ahora el panorama es distinto: la presión recae sobre los dirigidos por Luis Fernando Tena, quienes no solo deberán enfrentarse a un rival de jerarquía, sino también a la exigencia de un público que sueña con ver a su selección en un Mundial por primera vez en la historia.

Foto embed
Cerveza Gallo - Cerveza Gallo

Guatemala tiene una cita con la historia

La selección guatemalteca llega al compromiso ubicada en el tercer lugar del Grupo A de la tercera ronda de las eliminatorias de la Concacaf, con 5 puntos. Por encima se encuentran Surinam y Panamá, ambos con 6 unidades, mientras que El Salvador cierra el grupo con 3 puntos. Con solo dos jornadas por disputar, la importancia del enfrentamiento es máxima, ya que únicamente el líder del grupo obtendrá el boleto directo al Mundial de 2026.

El conjunto panameño, dirigido por el hispano-danés Thomas Christiansen, buscará imponer su experiencia internacional y mantener la regularidad que lo ha caracterizado en los últimos torneos. No obstante, los canaleros son conscientes de que El Trébol será una auténtica fortaleza, con miles de aficionados guatemaltecos alentando sin cesar. Por su parte, Tena confía en el trabajo táctico y la motivación de sus jugadores, quienes han mostrado progreso y compromiso en el proceso clasificatorio.

El estadio Manuel Felipe Carrera promete ser una caldera este jueves, cuando la afición guatemalteca colme las gradas con la esperanza de dar un paso histórico. El sueño de Guatemala está a solo 180 minutos de distancia, pues cerrará la eliminatoria el 18 de noviembre en casa frente a Surinam. Una victoria ante Panamá no solo acercaría a la Azul y Blanco al anhelado Mundial, sino que también encendería la ilusión de todo un país que ansía hacer historia en el fútbol internacional.

En Portada

Emetra anuncia cierres y desvíos viales por el partido entre Guatemala y Panamát
Deportes

Emetra anuncia cierres y desvíos viales por el partido entre Guatemala y Panamá

12:41 PM, Nov 12
Diputados reaccionan a amparo de miembro de MS contra Ley Antipandillast
Nacionales

Diputados reaccionan a amparo de miembro de MS contra Ley Antipandillas

11:31 AM, Nov 12
Sismo de magnitud 4.4 sacude el territorio guatemaltecot
Nacionales

Sismo de magnitud 4.4 sacude el territorio guatemalteco

02:26 PM, Nov 12
Confirman cierre del caso contra exalcalde de Mixco, Otto Pérez Lealt
Nacionales

Confirman cierre del caso contra exalcalde de Mixco, Otto Pérez Leal

01:07 PM, Nov 12

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosCorrupción#liganacionalMundial 2026#64VueltaaGuateEstados UnidosSeguridadReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos