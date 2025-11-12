 Christiansen afronta con calma el ambiente en Guatemala
Thomas Christiansen afronta con calma el ambiente hostil en Guatemala

El técnico de Panamá, afirmó que la presión es parte del futbol y que quien no la disfrute "debería dedicarse a otra cosa". Confía en que su equipo, con su juego, sabrá "callar el ambiente hostil" en El Trébol.

Thomas Christiansen, técnico de Panamá - FEPAFUT
Thomas Christiansen, técnico de Panamá / FOTO: FEPAFUT

La selección de Panamá se prepara para un duelo decisivo ante Guatemala por la penúltima jornada de las Eliminatorias Mundialistas rumbo al 2026. El encuentro se disputará este jueves 13 de noviembre en el estadio El Trébol, a partir de las 20:00 horas. Desde su llegada a territorio guatemalteco, el conjunto canalero ha sentido de cerca el fervor de la afición local, que se hizo presente en el aeropuerto y en los alrededores del hotel de concentración para mostrar su apoyo a la "Bicolor".

Ante este panorama, el técnico de Panamá, Thomas Christiansen, restó importancia al ambiente hostil y aseguró que sus jugadores están preparados para afrontar este tipo de escenarios. "¿La presión? En el futbol vivimos de esto. Si no queremos esta presión ni disfrutar de ello, pues mejor dedicarnos a otra cosa. Esto —el recibimiento de la afición guatemalteca— es lo que le gusta a cualquier jugador. Vivir este tipo de partidos con tanta importancia es de lo mejor que hay; si así se vive un partido con tanta importancia, estás en el lugar adecuado", expresó el estratega hispano-danés en conferencia de prensa.

Christiansen habla de las claves para calmar el ambiente hostil en Guatemala

Christiansen también destacó que su equipo ya ha enfrentado contextos similares en otros estadios de Centroamérica. "Este ambiente es bonito, en el Cuscatlán también hubo un ambiente hostil y con nuestro futbol los callamos un poco en ese ambiente. Trataremos de hacer lo mismo mañana (en el estadio El Trébol)", comentó, dejando claro que confía plenamente en la capacidad y madurez de su grupo.

Por otro lado, el entrenador confirmó que Edgardo Fariña, exjugador de Municipal, no podrá disputar el compromiso ante Guatemala debido a inconvenientes migratorios. Además, señaló que el defensor Michael Amir Murillo podría tener minutos pese a no encontrarse al cien por ciento físicamente. Con todo listo para el enfrentamiento, Panamá busca dar un paso importante hacia su objetivo mundialista, mientras que Guatemala intentará hacerse fuerte en casa ante un estadio que promete una atmósfera intensa y apasionada.

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosCorrupción#liganacionalMundial 2026#64VueltaaGuateSeguridadEstados UnidosReal Madrid
