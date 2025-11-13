Actores del futbol nacional alientan a Selección Nacional

La leyenda viviente del futbol guatemalteco, Juan Carlos Plata, publicó un video para referirse a los duelos que sostendrá la Selección Nacional de Guatemala ante Panamá y Surinam, donde dos victorias separan a la "Bicolor" de clasificarse a su primera e histórica Copa del Mundo de la FIFA.
"Sabemos que estamos tan cerca de lograr ese sueño anhelado por muchos y por muchas generaciones que lo hemos intentado; creo que hoy es una gran oportunidad para que nuestra Selección deje y marque una gran huella en nuestro futbol", dijo el famoso "Pin" Plata.
Plata añadió: "El juego ante Panamá (de este jueves 13 de noviembre) es el más importante porque debemos sacar el resultado para culminarlo ante Surinam".
Asimismo, el ahora analista deportivo aseguró: "Como exjugador, exseleccionado me siento orgulloso de esa Selección; tenemos una gran oportunidad de hacer historia y hacer ese gran regalo a la afición que ha estado en las buenas y malas tanto en Guatemala y Estados Unidos".
Habla de la continuidad del proceso
Juan Carlos Plata, quien es el segunda máximo goleador en la historia de la Selección Nacional, por detrás de otro gran exjugador como Carlos Ruiz, se refirió al proceso de Luis Fernando Tena, el técnico mexicano que dirige los hilos de la Selección guatemalteca.
"Este proceso que se mantuvo, que muy pocas veces se logra mantener un proceso de cuatro años, el profesor Tena ha recibido la confianza, no solo de la Federación, sino de los jugadores", reflexionó Juan Carlos Plata.
Por último, Plata dijo: "Estos partidos serán fundamentales y claves para ese sueño que muchos no pudimos concretar en diversos procesos en diversas eliminatorias. El apoyo estará siempre para jugadores y cuerpo técnico".
Clubes apoyan a Selección Nacional
En la tarde del miércoles, los clubes, Municipal y Mixco, líder y sublíder del Torneo apertura 2025 de la Liga Nacional, emitieron emotivos videos que incluyó a sus jugadores para enviarle mensajes de aliento a la Selección Nacional y decirles que ellos, la afición y toda Guatemala está con ellos.
Guatemala se juega el partido de su vida ante Panamá, ya que un triunfo lo pondría a una victoria de clasificarse a la Copa del Mundo de la FIFA 2026.
Esta es la oportunidad más clara para la "Bicolor" de llegar a un Mundial ya que depende del 100% de sus posibilidades y capacidades: Ganarle a Panamá y Ganarle a Surinam, para decir presente en el Mundial 2026.
Mensaje de Municipal
?? En el azul y blanco no hay colores que nos separen, solo un sueño que nos une.— CSD Municipal (@Rojos_Municipal) November 13, 2025
Enviamos toda la energía y el apoyo a la Selección Nacional que mañana defenderán con orgullo el escudo de Guatemala. ??⚽#VamosGuate @fedefut_oficial pic.twitter.com/bfsj3bCUgJ