 Kike Rodríguez relató último triunfo de Guatemala vs. Panamá
Kike Rodríguez relató el último triunfo de Guatemala sobre Panamá

Hace 20 años no se le gana a Panamá; así fue el relato de Kike Rodríguez con el gol de Gonzalo Romero.

Kike Rodríguez relató en 2005, hace 20 años, el gol de "Chalo" Romero
Kike Rodríguez relató en 2005, hace 20 años, el gol de "Chalo" Romero / FOTO: Archivo

El 17 de agosto de 2005 se cumplieron 25 años del último triunfo oficial de la Selección Nacional de Guatemala sobre Panamá, en el recordado camino eliminatorio hacia la Copa del Mundo de la FIFA Alemania 2006. En aquella oportunidad una anotación de Gonzalo Romero al 90+3 le dio un triunfo agónico a los guatemaltecos sobre los panameños, y como dijo el relator de Emisoras Unidas de Guatemala, Enrique "Kike" Rodríguez: "Huele a Mundial, huele a Mundial".

El cronometro acababa de marcar el minuto 90+3 y Guatemala elaborada una ofensiva que comenzó por la banda de la derecha del talentoso Fredy García, pero que por una serie de desvíos había terminado con un balón suelto en tres cuartos de cancha donde Gonzalo Romero se la encontró y con un derechazo de larga distancia vencía al portero panameño Jaime Penedo.

Hubo lágrimas, hubo gritos, hubo abrazos, hubo esperanza mundialista. En el entonces estadio Nacional Mateo Flores todo era felicidad. Por Emisoras Unidas de Guatemala, Kike Rodríguez empezó con su grito emotivo: "Goooool de mí país, gol de Guatemala". Posteriormente, el relator nacional expresó: "Guatemala 2, Panamá 1, cuando jugábamos el minuto 48, me huele a Mundial, me huele a Mundial, vamos a estar en el Mundial".

Guatemala era plaza mundialista  

Sucede que en aquel momento y tras el triunfo ante Panamá, Guatemala ingresaba al top 3 del hexagonal final, casilla que daría más adelante un boleto mundialista.

Guatemala tenía en aquella oportunidad más de 16 años de no jugar una fase final de la eliminatoria, la última había sido en el año 1989 en el camino al Mundial Italia 1990, y para el camino de Alemania 2006, la "Bicolor" era protagonista en aquella famosa hexagonal de Concacaf. 

Tristemente, para los guatemaltecos, no se logró el objetivo y Guatemala quedó muy cerca de alcanzar un repechaje mundialista.

Veinte años después de aquella histórica hexagonal, Guatemala, ahora dirigida por Luis Fernando Tena, está a dos triunfos para lograr la histórica primera clasificación a una Copa del Mundo de la FIFA. El primer rival a vencer es Panamá, y el otro martes a Surinam, ambos duelos se jugarán en territorio nacional, específicamente en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.  

Guatemala vs Panamá: una batalla por seguir soñando con el Mundial 2026

Guatemala y Panamá se enfrentan en El Trébol por un duelo decisivo de las eliminatorias de la Concacaf, con el sueño mundialista en juego para ambas selecciones.

