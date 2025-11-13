 ¿Qué necesita Guatemala para clasificar al Mundial?
Deportes

Tras el triunfo de Surinam ante El Salvador ¿Qué necesita Guatemala para clasificar al Mundial?

El duelo contra Panamá se presenta como una auténtica final adelantada.

Selección de Guatemala enfrentará en noviembre a Panamá y Surinam
Selección de Guatemala enfrentará en noviembre a Panamá y Surinam / FOTO: Alex Meoño

La Selección de Guatemala llega al tramo decisivo de la eliminatoria mundialista con la esperanza intacta y la presión al máximo. Con 5 puntos en la tabla, la Azul y Blanco se ubica en la tercera posición del grupo, por detrás de Surinam (9 puntos) y Panamá (6 puntos), mientras que El Salvador, con 3 unidades, cierra la clasificación.

El panorama está lejos de ser sencillo, pero el equipo de Luis Fernando Tena todavía depende de sí mismo para seguir soñando con el Mundial 2026.

Clasificación directa 

La tercera ronda de la eliminatoria de CONCACAF reparte tres boletos directos al Mundial —uno por cada grupo— y deja disponibles dos plazas adicionales para el repechaje intercontinental destinadas a los dos mejores segundos lugares. En ese escenario, Guatemala ya no mantendría viva esa ruta.

Para obtener el primer lugar del grupo y acceder directamente al Mundial, Guatemala necesita ganar sus dos encuentros restantes. Ante Panamá, esta noche en el Estadio Manuel Felipe Carrera, y ante Surinam, en la última fecha.

De lograrlo, la Azul y Blanco alcanzaría 11 puntos, cifra que le permitiría pelear el liderato en la jornada final, dependiendo únicamente de sí misma para sellar su clasificación histórica.

Panamá: la primera final

El duelo de esta noche ante Panamá es decisivo. Una victoria en el Trébol no solo permitiría a Guatemala superar a los canaleros en la tabla, sino que la dejaría a un solo partido de disputar el liderato directo frente a Surinam.

Un tropiezo, en cambio, reduciría drásticamente las posibilidades. A dos jornadas del final, la ecuación es simple: Guatemala necesita ganar para seguir dependiendo de sí misma.

