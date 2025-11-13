Panamá tiene un problema antes de enfrentar a Guatemala

La selección de futbol de Panamá se juega esta noche mucho más que tres puntos: se juega la oportunidad de romper un desafío que ha perdurado casi medio siglo. En unas horas, la Roja visitará a Guatemala en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, con la misión de lograr lo que nunca ha conseguido: ganar un partido de eliminatoria mundialista ante los chapines.
Un historial que pesa... y mucho
A lo largo de siete enfrentamientos en eliminatorias rumbo a distintas Copas del Mundo, la balanza se ha inclinado brutalmente hacia Guatemala, que domina con cinco victorias y dos empates.
Esta historia comenzó en 1976, rumbo al Mundial de Argentina 1978, cuando Panamá cayó 2-4 y luego 0-7. Cuatro años más tarde, en las eliminatorias hacia España 1982, los panameños volvieron a sufrir, esta vez con derrotas 2-0 y 5-0.
Pareció que el rumbo cambiaba en 2005, cuando Panamá sacó un empate 0-0 en la fase clasificatoria hacia Alemania 2006. Sin embargo, Guatemala volvió a imponerse en el segundo duelo, con marcador 2-1 en la Ciudad de Panamá.
El capítulo más reciente de esta historia se escribió el 8 de septiembre de 2025, en el Estadio Rommel Fernández, con un empate 1-1 que dejó la puerta abierta para que el maleficio continúe... o para que hoy finalmente llegue a su fin.
Christiansen: "Es un reto que nos motiva"
El técnico panameño, Thomas Christiansen, es consciente del peso histórico del duelo, pero afirma que este desafío funciona como combustible para el grupo.
Nosotros nunca hemos ganado en Guatemala y eso es un reto para nosotros. Lo vemos con ilusión, con ganas y con ese espíritu competitivo", declaró el estratega danés-español.
Panamá llega al encuentro en segundo lugar del grupo con 6 puntos, por detrás de Surinam, que goleó hoy a El Salvador y alcanzó los 9. Guatemala, por su parte, suma 5 unidades, mientras que El Salvador cierra la tabla con 3.
Una selección acostumbrada a romper maleficios
Christiansen ya ha demostrado que su Panamá sabe desafiar la historia. El pasado 10 de octubre, la Roja venció por primera vez en el Estadio Cuscatlán a El Salvador (0-1). Y en 2021, también escribió un capítulo memorable derrotando por 1-0 a Estados Unidos en el Rommel Fernández, otro resultado sin precedentes.
¿Será hoy el día?
Con el peso de 49 años sobre los hombros, una motivación renovada y un grupo que ha demostrado carácter en momentos clave, Panamá saldrá esta noche al Trébol con una sola misión: cambiar la historia.
El pitazo inicial no solo marca un partido más de eliminatoria... marca la oportunidad de romper una maldición que ha durado demasiado tiempo.