Surinam derrota a El Salvador y se acerca al Mundial 2026

Deportes

Con este resultado, Guatemala queda obligada a ganar; si pierde, se termina el sueño mundialista esta noche.

Surinam golea a El Salvador y se acerca al Mundial 2026
Surinam golea a El Salvador y se acerca al Mundial 2026 / FOTO: La Selecta

En el Dr. Franklin Essed Stadium de Paramaribo, la sensación de la fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf, la Selección de Surinam rompió de nuevo con la estadística porque se convirtió en el primer seleccionado que logra sumar tres puntos actuando como local dentro de la actividad del grupo A. Además, logra una victoria que lo deja muy cerca de clasificar a la Copa del Mundo 2026. Solo necesita ganar o empatar su último partido ante Guatemala para sellar la histórica clasificación.  

El partido entre surinameses y salvadoreños se desarrolló desde las 16:00 horas de Guatemala, y El Salvador iba con el objetivo de ganar para llegar con alguna leve posibilidad el próximo marte al duelo ante los panameños, pero la historia fue cruel con el equipo del colombiano Hernán Darío Gómez y terminó perdiendo matemáticamente el chance de ser por tercera vez mundialista.

Cerrando la primera parte, al minuto 44, apareció un penalti a favor de los locales, y el jugador Tjaronn Chery marcó el 1-0 y con ello el sueño mundialista incrementaba grandemente a favor de los sudamericanos.

El Salvador lo intentó, pero no pudo, y Surinam, característico a su estilo, logró mantener la ventaja hasta la recta final del partido, donde logró concretar la goleada.

Richonell Margaret al 74 y 76 hizo el 2-0 y 3-0 para sentencia el gran triunfo y la eliminación de El Salvador. Pero la historia del partido tendría más, un cuarto gol y fue obra de Dhoraso Moreo Klas al 83. 

Surinam es líder y está a un paso del Mundial 2026

En la quinta jornada del grupo A, Surinam tras el triunfo ante El Salvador sigue de líder con un total de 9 puntos y su diferencia de gol en +4, y queda a un triunfo de ser mundialista, aunque el boleto puede disputárselo con Panamá por mejor diferencia de gol.

Por su parte, Panamá segundo con 6 puntos y Guatemala con 5 unidades tienen la posibilidad esta noche de ser el sublíder, y tener claro su panorama para el cierre del próximo martes.

Con este resultado una cosa quedó claro: Si Guatemala pierde esta noche, matemáticamente queda eliminada del Mundial 2026.     

EN VIVO: Guatemala vs. Panamá por eliminatoria mundialista

Las selecciones de Guatemala y Panamá se miden por la quinta fecha de la fase final de la eliminatoria mundialista

En Portada

