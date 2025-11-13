En vivo: Guatemala vs. Panamá por eliminatoria mundialista

Las selecciones de Guatemala y Panamá se juegan la vida este jueves 13 de noviembre en un partido crucial de las eliminatorias mundialista de la Concacaf para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.
Cualquiera de los dos equipos que pierda el duelo que se disputará en el estadio Manuel Felipe Carrera, podría decirle adiós al sueño mundialista.
El 8 de septiembre pasado, la selección guatemalteca le sacó un empate 1-1 a los canaleros en el Rommel Fernández. En aquella oportunidad, anotó Óscar Santis.
POSICIONES DELGRUPO A
