 En vivo: Guatemala vs. Panamá por eliminatoria mundialista
Deportes

EN VIVO: Guatemala vs. Panamá por eliminatoria mundialista

Las selecciones de Guatemala y Panamá se miden por la quinta fecha de la fase final de la eliminatoria mundialista

Selección Nacional de Guatemala
Selección Nacional de Guatemala / FOTO: FFG

Las selecciones de Guatemala y Panamá se juegan la vida este jueves 13 de noviembre en un partido crucial de las eliminatorias mundialista de la Concacaf para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Cualquiera de los dos equipos que pierda el duelo que se disputará en el estadio Manuel Felipe Carrera, podría decirle adiós al sueño mundialista.

El 8 de septiembre pasado, la selección guatemalteca le sacó un empate 1-1 a los canaleros en el Rommel Fernández. En aquella oportunidad, anotó Óscar Santis.

POSICIONES DELGRUPO A

NUESTRA COBERTURA 

Emisoras Unidas de Guatemala con la Selección Nacional toda la vida

El jueves 13 de noviembre, la Selección de Guatemala recibe a Panamá en busca de un triunfo que la acerque al Mundial 2026.

LA PREVIA 

Guatemala vs Panamá: una batalla por seguir soñando con el Mundial 2026

Guatemala y Panamá se enfrentan en El Trébol por un duelo decisivo de las eliminatorias de la Concacaf, con el sueño mundialista en juego para ambas selecciones.

En Portada

Mensaje del presidente Bernardo Arévalo a seleccionados de Guatemala
Deportes

Mensaje del presidente Bernardo Arévalo a seleccionados de Guatemala

04:10 PM, Nov 13
Guatemala anuncia acuerdo histórico con EE. UU. para reducir y eliminar aranceles
Nacionales

Guatemala anuncia "acuerdo histórico" con EE. UU. para reducir y eliminar aranceles

03:30 PM, Nov 13
Arévalo advierte de serias amenazas contra defensores de derechos humanos en Guatemala
Nacionales

Arévalo advierte de "serias" amenazas contra defensores de derechos humanos en Guatemala

12:58 PM, Nov 13
Ministro de Panamá pide al Estado de Guatemala seguridad para seleccionados
Deportes

Ministro de Panamá pide al Estado de Guatemala seguridad para seleccionados

11:59 AM, Nov 13

