Seleccionados de Guatemala se disculpan con la afición

Tras su fracaso en el intento por clasificar a la Selección Nacional, esto reconocieron los futbolistas.

Óscar Santis en una acción de juego ante Panamá
Óscar Santis en una acción de juego ante Panamá / FOTO: Alex Meoño

Había sueños, ilusión y esperanza por ver a la Selección Nacional de Guatemala clasificar por primera vez a una Copa del Mundo de la FIFA, pero la responsabilidad recayó nuevamente en 11 jugadores que, a pesar de darlo todo por la camisola azul y blanco, fracasaron en esa lucha, en ese objetivo.  

Fue un mazazo para el plante de jugadores de Luis Fernando Tena y para los miles de aficionados apostados anoche en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol. Previamente se había hablado mucho por parte de las aficiones, pero como suele decirse, el que ríe de último ríe mejor, y los panameños se fueron con una sonrisa, casi mundialista, del territorio nacional.

Al finalizar el partido, los jugadores cayeron al terreno de juego a llorar y a lamentar esta frustración que llega, para algunos, en una edad corta como profesionales, pero conscientes de que se trata de futbol, y la revancha está a la vuelta de la esquina.

Habla uno de los referentes

Óscar Santis, el hombre referente de la Selección Nacional de Guatemala, fue uno de los primeros en dar la cara. Al ser consultado sobre cuál fue el fallo, respondió: "Concentración en los 90 minutos. Lastimosamente ellos tuvieron tres llegadas y anotaron, concentración, es la palabra adecuada".

Sobre su jugada, en los primeros minutos del partido donde quedó mano a mano con el portero panameño Orlando Mosquera, pero su remate se fue desviado, así lo encaró Óscar Santis: "Hoy me toca fallar, fallar es de humanos y le pido una disculpa a mí país".

Por su parte, José Morales, dijo: "Una noche dolorosa para todos. Ofrecer una disculpa a la afición porque fueron increíbles por el aliento que nos dieron, sin duda se hicieron sentir e hicieron su papel; hoy les fallamos. Es un día muy doloroso para todos".

Rubio Rubín, también fue entrevistado en la zona mixta, y este fue su concepto: "Me duele mucho no darle esa alegría a la gente (de clasificar al Mundial). Al término del día estamos contentos por el proceso, se vienen buenas cosas para Guatemala y tienen mucho para ir a adelante".

Guatemala cayó en casa ante Panamá por 2-3 y perdió la posibilidad matemática de buscar el próximo martes su boleto mundialista. El 18 de noviembre, los chapines reciben a Surinam en el cierre de este camino eliminatorio que conduce al Mundial 2026, donde Guatemala, como en otras 16 oportunidades, no podrá asistir.

