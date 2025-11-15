Brasil vence a Senegal en partido amistoso

Brasil firmó un triunfo convincente por 2-0 ante Senegal en Londres, en un encuentro marcado por el brillo de Estevao, quien volvió a demostrar por qué es una de las grandes promesas del fútbol brasileño. El joven extremo del Chelsea abrió el marcador con un disparo impecable de primeras, confirmando su gran momento con la selección, ya que suma cuatro goles en sus últimos compromisos internacionales. Su sociedad con Vinícius Júnior y Rodrygo Goes empieza a perfilarse como una de las más ilusionantes para Carlo Ancelotti de cara al próximo ciclo mundialista.
El plan ofensivo de Ancelotti se hizo evidente desde el inicio. El técnico italiano apostó por un 4-2-4 agresivo, con Casemiro y Bruno Guimarães como equilibrio en la medular, dejando las bandas para Rodrygo y Estevao, mientras Vinícius y Matheus Cunha ocupaban el frente de ataque. Aunque los jugadores del Real Madrid no estuvieron especialmente inspirados de cara al arco, cumplieron en la generación de espacios y en la presión alta. Rodrygo, además, sumó una asistencia clave que desembocó en el segundo gol.
Brasil empieza a encontrar el rumbo con Ancelotti
Ese 2-0 llevó la firma de Casemiro, quien aprovechó un balón servido con precisión por Rodrygo en una jugada a balón parado. El capitán brasileño controló como un delantero nato y definió sin titubeos, aunque la jugada requirió revisión del VAR por un posible fuera de juego. Antes de ello, Brasil ya había mostrado su superioridad con dos remates al poste de Matheus Cunha, mientras que Senegal desperdició su única gran ocasión tras un error de Ederson que Ilman Ndiaye no logró convertir.
Con este resultado, la selección brasileña continúa tomando forma bajo el mando de Ancelotti, quien suma cuatro victorias, dos derrotas y un empate en sus primeros siete partidos al frente del equipo. La expectativa crece en torno a figuras emergentes como Estevao, que parece decidido a luchar por un lugar como titular indiscutible. Brasil volverá a la acción ante Túnez en Lille, mientras que Senegal hará lo propio frente a Kenia, en una fecha que servirá para seguir afinando detalles rumbo a los retos que se aproximan.