El Bernabéu recibe el primer partido de la NFL en España

El renovado Santiago Bernabéu se prepara para convertirse este domingo en el epicentro del fútbol americano con la celebración del primer partido oficial de la NFL en territorio español. El duelo entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders marcará un antes y un después en la relación entre España y la mayor liga de este deporte, que ha incluido al país en su ambicioso plan de expansión internacional. Esta cita deportiva es el resultado de un proyecto iniciado en febrero de 2024, cuando se confirmó que el estadio madridista sería adaptado para acoger un espectáculo de esta magnitud.
Durante los días previos al encuentro, Madrid ha vivido una auténtica fiesta en torno al evento. La ciudad se ha llenado de actividades promocionales, eventos para aficionados y exhibiciones que han acercado la cultura de la NFL a residentes y turistas. Los Dolphins, uno de los equipos con mayor presencia en el mercado español, han desplegado una llamativa "fan zone" en Plaza de España, además de organizar clínicas de flag football y diversas activaciones urbanas. La liga, por su parte, ha dejado su huella con instalaciones temáticas, tiendas temporales y partidos de la NFL Academy, reforzando el ambiente previo al gran día.
Día histórico para el Estadio Santiago Bernabéu
El impacto del partido no solo se percibe en las calles, sino también en el propio Bernabéu, que ha recibido importantes adaptaciones para recibir a más de 84 mil espectadores en un evento que aspira a generar un impacto económico global cercano a los 70 millones de euros. Además del componente deportivo, el espectáculo estará acompañado por un Halftime show de primer nivel, con las actuaciones de Bizarrap y Daddy Yankee, buscando recrear una experiencia similar a una "Mini Super Bowl" que sorprenda tanto a seguidores veteranos como a nuevos espectadores.
En lo estrictamente deportivo, ambos equipos llegan con bajas sensibles y con un registro igualado de tres victorias y siete derrotas, lo que reduce sus opciones de playoffs pero no su motivación por firmar un triunfo histórico en este escenario único. Aun con las ausencias de figuras como Tyreek Hill y Terry McLaurin, el encuentro se perfila como un momento clave para medir el interés real del público español y para evaluar si Madrid puede consolidarse como sede recurrente de la NFL en el futuro. Más allá del marcador, el partido promete marcar un punto de inflexión en la presencia del fútbol americano en el país.