 Inglaterra completa pleno de victorias con dos goles de Kane
Inglaterra completa pleno de victorias y Ucrania va a la repesca

Por su parte, Ucrania logró clasificarse para la repesca hacia el Mundial 2026 del que queda fuera Islandia.

El delantero Harry Kane celebra un gol durante el partido de clasificación que han jugado Albania e Inglaterra en Tirana, Albania.
El delantero Harry Kane celebra un gol durante el partido de clasificación que han jugado Albania e Inglaterra en Tirana, Albania. / FOTO: EFE

Inglaterra venció este domingo a Albania gracias a un doblete del delantero Harry Kane, en los últimos quince minutos, que completa una fase de clasificación al Mundial 2026, cita en la que estarán los de Thomas Tuchel, perfecta con pleno de victorias y sin recibir un gol en contra.

El encuentro, sin nada en juego ya que Inglaterra estaba clasificada y Albania matemáticamente en la repesca, apenas tuvo ocasiones y únicamente el delantero del Bayern pudo desatascar el duelo con dos tantos -8 en toda la fase de clasificación- para conseguir una nueva victoria y la novena portería a cero consecutiva en partidos oficiales.

Tuchel, que realizó ocho cambios con respecto al encuentro frente a Serbia del jueves, alineó como titular a Jude Bellingham, que se había perdido las dos últimas convocatorias, una en septiembre cuando aún se estaba recuperando de la cirugía en el hombre y otra el mes pasado por decisión del alemán.

Con esta victoria, Inglaterra consigue cerrar la fase de clasificación con pleno de victorias, 22 goles a favor y 0 en contra, mientras que Albania, disputará la repesca para tratar de conseguir el billete al Mundial de 2026.

Ucrania a la repesca

Un gol a siete minutos del final de Oleksandr Zubkov y otro en el añadido de Oleksiy Gutsulyak dieron la victoria en el campo neutral Stadion Wojska Polskiego de Varsovia a Ucrania (2-0), que logró clasificarse para la repesca hacia el Mundial 2026 del que queda fuera Islandia.

El cuadro de Serhiy Reborv desplazó del segundo puesto del Grupo D al conjunto escandinavo que inició en ese lugar la sexta y última jornada del cuarteto que ha dominado Francia, primera y directa a Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Islandia, a la que le bastaba el empate para lograr su objetivo, mantuvo el tipo hasta el tramo final, hasta el minuto 83, cuando un córner botado por Viktor Tsygankov fue prolongado en el primer palo por Oleksiy Gutsulyak y rematado en el segundo, también de cabeza y a puerta vacía por el atacante del Trabzonspor Oleksandr Zubkov.

Ucrania aspira a disputar su segunda fase final en un Mundial tras el que jugó en el 2006, en Alemania, donde llegó hasta cuartos de final.

Portugal sella su pase al Mundial 2026

Aunque Cristiano Ronaldo estuvo ausente por suspensión, Portugal aplastó 9-1 a Armenia y aseguró su clasificación a la próxima Copa del Mundo.

*Información EFE.

