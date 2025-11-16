 Noruega de Erling Haaland clasifica al Mundial 2026
Deportes

La Noruega de Erling Haaland saca billete al Mundial 28 años después

La última vez que Noruega participó en un Mundial, Erling Haaland no había nacido. Fue en Francia 1998, edición en la que cayó en los octavos de final.

Compartir:
De la mano de Erling Haaland, Noruega clasifica al Mundial 2026
De la mano de Erling Haaland, Noruega clasifica al Mundial 2026 / FOTO: EFE

La selección de Noruega cerró este domingo, con su victoria ante Italia (1-4) en la última jornada de clasificación, doblete de Erling Haaland incluido, su plaza para el próximo Mundial 2026, la que será su cuarta presencia mundialista en su historia y la primera en los últimos 28 años.

La última vez que Noruega participó en un Mundial, Erling Haaland no había nacido. Fue en Francia 1998, edición en la que cayó en los octavos de final.

Antes, participó en el Mundial de Estados Unidos 1994, en el que cayó en fase de grupos; y en Francia 1938, donde cayó en los octavos de final.

Su fase de clasificación fue impoluta. Haaland selló el pasaporte de su invicta selección con dos goles en dos minutos, entre el 78 y el 80, cuando parecía totalmente opacado.

Su acierto en fase ofensiva en jornadas anteriores, de cualquier manera, hubiera marcado la diferencia. Los goles de Haaland y de Alexander Sorloth daban ventaja e incluso en caso de derrota hubieran accedido por la abultada diferencia de tantos, que finalmente fue de +31 para los noruegos por +10 de los italianos.

Será, por tanto, el primer gran torneo que disputen Haaland, Sorloth, Odegaard, lesionado por el momento de la rodilla, y compañía.

Otros intentos

Antes, la selección de Noruega intentó sin éxito clasificar para la Euro 2020, donde se quedó en las semifinales del 'play-off' ante Serbia; para el Mundial de Qatar 2022, pues quedó tercera en su grupo de clasificación, afectada por una lesión de su estrella Haaland; y para la Euro 2024, tercera y encuadrada en el grupo de España.

La que tendrá que jugar la repesca en esta ocasión, y por tercer mundial consecutivo, será Italia, que no participó ni en Rusia 2018 ni en Qatar 2022.

32 selecciones clasificadas

Portugal, que goleó 9-1 a Armenia, y Noruega, que ganó 1-4 en Italia, certificaron este domingo su billete para la fase final del Mundial 2026 que se disputará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá.

El cuadro luso jugará su novena fase final de un Campeonato del Mundo, la séptima consecutiva. Para Noruega, sin embargo, ha sido un logro histórico. El combinado escandinavo, que ganó todos sus partidos de la fase de clasificación, volverá a disputar este torneo veintiocho años después, la primera ocasión desde Francia 1998. Será la cuarta ocasión en la que la selección noruega forme parte del cartel de este evento.

Treinta y dos de las 48 plazas del Mundial 2026 están ya confirmadas. Con Portugal y Noruega son cinco las selecciones de Europa con la clasificación asegurada.

Portugal sella su pase al Mundial 2026

Aunque Cristiano Ronaldo estuvo ausente por suspensión, Portugal aplastó 9-1 a Armenia y aseguró su clasificación a la próxima Copa del Mundo.

En Portada

Productos guatemaltecos podrán entrar a EE. UU. con arancel cerot
Nacionales

Productos guatemaltecos podrán entrar a EE. UU. con arancel cero

12:58 PM, Nov 16
Jerusalén empieza a recuperar el pulso turístico tras dos años de conflicto en Gazat
Internacionales

Jerusalén empieza a recuperar el pulso turístico tras dos años de conflicto en Gaza

09:44 AM, Nov 16
Hotel de Nueva York lanza paquete para vivir experiencia al estilo de Mi Pobre Angelito 2, ¿cuánto cuesta?t
Farándula

Hotel de Nueva York lanza paquete para vivir experiencia al estilo de Mi Pobre Angelito 2, ¿cuánto cuesta?

09:33 AM, Nov 16
La Noruega de Erling Haaland saca billete al Mundial 28 años despuést
Deportes

La Noruega de Erling Haaland saca billete al Mundial 28 años después

04:01 PM, Nov 16

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosSeguridad#liganacionalCorrupción#64VueltaaGuateEstados UnidosMinisterio PúblicoMundial 2026
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos