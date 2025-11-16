 República Democrática del Congo a la repesca mundialista
Deportes

República Democrática del Congo a la repesca mundialista

Mpasi-Nzau sostiene el sueño de la República Democrática del Congo y deja sin sueño mundialista a Nigeria.

República Democrática del Congo sigue en pelea para llegar al Mundial 2026
República Democrática del Congo sigue en pelea para llegar al Mundial 2026 / FOTO: FIFA

La República Democrática del Congo se clasificó para la repesca internacional del Mundial 2026 tras superar a Nigeria, que tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, se encontró con la figura del guardameta Lionel Mpasi-Nzau, que detuvo dos de los tres lanzamientos de la tanda de penaltis que decidió el choque (3-4).

El portero del Le Havre se erigió como el héroe de un encuentro duro a vida o muerte y que dejó fuera a una de las selecciones clásicas de África, que se perderá su segundo Mundial consecutivo tras no participar en Qatar 2022.

Además, Mpasi-Nzau permitió a la República Democrática del Congo soñar con una participación que no disfruta desde el Mundial de Alemania 1974, cuando jugó la Copa del Mundo cuando el país se denominaba Zaire.

Por tanto, el duelo, en un estadio neutral como el Prince Moulay Hassan de Rabat (Marruecos) iba a decidir el destino el sueño de unos (República Democrática del Congo) y la obligación de otros (Nigeria). Sin duda, la selección dirigida por Eric Chelle tenía un punto más de presión que su rival. Y más tras faltar al anterior Mundial.

Nigeria se encontró pronto con el premio del gol, que llegó a los tres minutos gracias a un remate desde el borde del área de Frank Onyenka que rebotó en Axel Tuanzebe y despistó a Mpasi-Nzau.

El tanto del jugador del Oporto impulsó a su equipo durante la primera media hora, en la que dominó por completo el encuentro y en la que pudo adelantarse en el marcador con otro disparo de Onyenka que esta vez sí salvó Mpasi-Nzau.

Sin embargo, en una jugada aislada, la República Democrática del Congo se encontró con el empate. Parte de culpa la tuvo Alex Iwobi, que se durmió en el centro del campo, donde perdió la pelota en el inicio del gol del equipo de Sebastien Desabre.

Meschack Elia alargó la jugada con un pase en profundidad que recogió Cedric Bakambu, que centro al punto de penalti, donde el mismo Elia acertó con un remate a placer tras un despeje timorata de Wilfred Ndidi.

Clasificación del Congo a la repesca 

En el segundo acto, solo Bakambu obligó a intervenir a uno de los dos porteros y el choque se fue hasta la prórroga, en la que el árbitro anuló dos tantos a Fiston Mayele y a Noah Sadiki por sendas faltas previas que podrían haber desnivelado la balanza hacia el lado de la República Democrática del Congo.

Irremediablemente, el encuentro se decidió en la tanda de penaltis y en ella Nigeria se pegó el batacazo final con tres errores en los lanzamientos de Calvin Bassey, Moses Simon y Semi Ajayi.

El primero lanzó la pelota a las nubes y los otros dos se toparon con las intervenciones de Mpasi-Nzau, héroe del Congo en el sueño de un país que aspira a regresar a un Mundial 52 años después.

*Información EFE

