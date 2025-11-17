La Cartuja seguirá siendo sede de las finales de la Copa

El estadio La Cartuja de Sevilla continuará siendo el escenario principal de la final de la Copa del Rey al menos hasta 2028, después de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ratificara este lunes la ampliación del acuerdo. La decisión, tomada por la junta directiva reunida en un hotel de la capital andaluza, garantiza que el recinto sevillano acogerá el evento durante las próximas tres ediciones, consolidándose así como la sede fija del desenlace del torneo desde la temporada 2017-2018.
Esta determinación coincide con un momento de gran actividad futbolística en la ciudad, que este martes recibirá el encuentro entre España y Turquía, correspondiente a la última jornada de la fase de clasificación rumbo al Mundial 2026. Ambas selecciones llegan con la mirada puesta en el liderato del grupo E, aunque la ventaja es para el combinado dirigido por Luis de la Fuente, que suma 15 puntos, una diferencia goleadora superior y el precedente de un contundente 0-6 en el duelo directo.
¿Por qué seguir en La Cartuja?
La elección de La Cartuja como sede de la final de la Copa del Rey responde tanto a criterios organizativos como a su capacidad de albergar eventos de gran magnitud. En abril del próximo año, el estadio vivirá su séptima final consecutiva, confirmando la confianza que la RFEF deposita en sus instalaciones y en la ciudad de Sevilla para garantizar un espectáculo futbolístico de primer nivel.
El torneo copero, además, llegará con la expectativa añadida de conocer quién sucederá al actual campeón, el F.C. Barcelona, vencedor de la edición pasada tras imponerse 3-2 al Real Madrid en una vibrante prórroga. Con la continuidad de La Cartuja asegurada, la Copa del Rey mantiene un escenario estable y reconocido para seguir celebrando uno de los duelos más emblemáticos del fútbol español.