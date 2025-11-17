Selección de Nigeria acusa a RD Congo de prácticas de vudú

La eliminación de Nigeria en la repesca intercontinental rumbo al Mundial de 2026 dejó un episodio tan inesperado como polémico. El seleccionador Eric Chelle denunció, tras quedar fuera ante la República Democrática del Congo, que su equipo fue víctima de prácticas de vudú durante la decisiva tanda de penaltis. Según relató, un miembro del cuerpo técnico congoleño habría arrojado agua u otra sustancia al terreno de juego con intenciones rituales, lo que generó un clima de tensión inusual en un momento ya de por sí cargado de presión.
Chelle, visiblemente alterado al final del encuentro, tuvo que ser contenido para evitar un enfrentamiento físico con el supuesto responsable. En sus declaraciones posteriores, aseguró que aquella conducta afectó la concentración de sus jugadores y lo puso a él "muy nervioso". La controversia añadió un componente extradeportivo a una eliminatoria que se había mantenido igualada hasta los penaltis, luego de un 1-1 en los 90 minutos.
Nigeria se quedó sin Mundial
En lo deportivo, la República Democrática del Congo logró imponerse por 4-3 desde los once metros. El guardameta Lionel Mpasi-Nzau se convirtió en héroe al detener los lanzamientos de Moses Simon y Semi Ajayi, mientras que Calvin Bassey envió su tiro fuera. Del lado congoleño, la efectividad y la serenidad marcaron la diferencia, sellando un triunfo histórico que los acerca a su primer Mundial desde 1974, cuando participaron bajo el nombre de Zaire.
Para Nigeria, la caída supone un golpe profundo. Tres veces campeona de África y presente en seis Copas del Mundo consecutivas entre 1994 y 2018, la selección verde se encuentra ahora en un periodo de inestabilidad deportiva que esta eliminación acentúa. Las declaraciones de Chelle, lejos de apaciguar el ambiente, abren un debate sobre supersticiones, presión psicológica y comportamientos en el fútbol internacional, dejando una sombra de controversia sobre un duelo ya cargado de dramatismo.