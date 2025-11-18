Alineación de Guatemala para enfrentar a Surinam

Guatemala y Surinam llegan al duelo de este martes 18 de noviembre, programado para las 19:00 horas en el estadio El Trébol, con realidades contrastantes pero con la misma urgencia emocional. La Azul y Blanco disputará el encuentro sin posibilidades matemáticas de clasificarse al Mundial 2026, un golpe que obliga a enfocarse en cerrar el proceso con dignidad, buen juego y una conexión positiva con su afición, que vuelve a ocupar las gradas con la ilusión de ver a su selección competir con orgullo.
Surinam, en cambio, aterriza en Ciudad de Guatemala con la oportunidad más grande de su historia: una victoria podría acercarlo a su primera clasificación mundialista, siempre y cuando Panamá no los supere en diferencia de goles, se verá en el juego ante El Salvador. Con ese objetivo monumental como motor, los surinameses buscarán imponer su energía y ambición ante un equipo guatemalteco que, aunque eliminado, querrá demostrar que aún tiene argumentos futbolísticos para terminar el camino con carácter.
Alineaciones del Guatemala vs. Surinam
Tal como había confirmado el técnico Luis Fernando Tena en conferencia de prensa, no realizaría muchas modificaciones en el once titular, salvo un par de cambios en la zona defensiva, y en el ataque, prácticamente casi repite el once del partido ante Panamá.
Nicolás Samayoa ocupa el lugar de José Ardón en defensa; Rudy Muñoz ocupará el lugar de Jesús López en la media; Pedro Altán el lugar de Stheven Robles también en la media y Darwin Lom el lugar de Rubio Rubín en la delantera.
- Portero: Nicolas Hagen
- Defensa: Aaron Herrera, José Pinto, Nicolás Samayoa, José Morales
- Mediocampo: José Rosales, Rudy Muñoz, Jonathan Franco, Pedro Altán
- Delanteros: Darwin Lom, Óscar Santis