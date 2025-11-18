 Series de cuartos de final del Mundial Sub-17 Qatar 2025
Deportes

Así quedan los cuartos de final del Mundial Sub-17 Qatar 2025

Este día se solventó la fase de los octavos de final y quedaron clasificados los ocho mejores equipo del mundial juvenil.

Brasil es uno de los mejores ocho equipos del Mundial Sub-17
Brasil es uno de los mejores ocho equipos del Mundial Sub-17 / FOTO: @FIFAWorldCup

La selección masculina de Brasil de futbol accedió este martes a los cuartos de final del Mundial Sub-17 de Qatar 2025 tras vencer a Francia en penaltis; México perdió en su partido de octavos de final ante Portugal al encajar una abultada goleada, 5-0.

Brasil sufrió ante Francia, pero consiguió empatar en el minuto 89 con un gol de Pietro Tavares. En la tanda, el portero João Lucio fue el héroe al detener dos lanzamientos y pasar a octavos, donde jugarán ante Marruecos.

El partido estuvo muy igualado desde el inicio, con Brasil algo más protagonista con balón, pero sin crear ocasiones realmente claras de gol. Todo cambió a la media hora de partido, cuando el portero João Lucio salió tarde y derribó al centrocampista francés Abdoulaye Camará.

Brasil solicitó la revisión y perdió sus opciones de VAR tras confirmarse la decisión inicial. Lucio se resarció parando el penalti lanzado por Christ Batola, pero no pudo hacer nada en el rechace rescatado por Remi Himbert, 1-0 (min.33).

Con Brasil volcada, el francés Pierre Mounguengue cometió penalti sobre Pietro Tavares en el minuto 80, pero Ruan Pablo estrelló en la madera el lanzamiento desde los once metros y perdió la ocasión de restablecer el empate. Sin embargo, Tavares, que entró en la segunda parte, volvió a ser protagonista y enganchó un derechazo desde el pico del área para marcar el 1-1 en el minuto 89, dejando todo abierto en la tanda de penaltis.

Otros partidos 

La selección marroquí venció por 3-2 a Mali, bronce en la pasada edición, en uno de los duelos africanos de octavos.

México fue goleada por Portugal después de jugar más de una hora en inferioridad numérica tras la expulsión del defensa José Navarro y capitularon cerca del minuto 80 con una abultada goleada. Portugal continuó a los cuartos de final, donde se enfrentará a Suiza, que está cuajando un gran torneo, al hacer lo propio ante Irlanda por 3-1.

Por otro lado, Italia ganó 3-2 a Uzbekistán y se medirá en la siguiente ronda a Burkina Faso, que superó por 1-2 al combinado de Uganda.

Austria doblegó por 4-0 a Inglaterra y jugará en cuartos de final ante Japón, que derrotó a Corea del Norte en los penaltis, después de empatar 1-1 al final de los 90 minutos.

Resultados de octavos de final

  • Uganda 1-1 (3-5 en penaltis) Burkina Faso
  • Italia 3-2 Uzbekistán 
  • México 0-5 Portugal 
  • Brasil 1-1 (4-3 en penaltis) Francia 
  • Suiza 3-1 Irlanda 
  • Corea del Norte 1-1 (4-5 en penaltis) Japón 
  • Austria 4-0 Inglaterra
  • Marruecos 3-2 Malí 

Series de cuartos de final  

  • Portugal-Suiza 
  • Marruecos-Brasil 
  • Austria-Japón 
  • Italia-Burkina Faso 

