 CDAG hará efectiva las fianzas en caso de estadio Nacional
Deportes

CDAG hará efectiva las fianzas en caso de remodelación del estadio Nacional

Según se informó, la empresa Bremar buscaba ampliación del contrato, pero la CDAG estableció que no habrá prórroga.

Bremar buscaba una prórroga del contrato para seguir remodelando el estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores
Bremar buscaba una prórroga del contrato para seguir remodelando el estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores / FOTO: Omar Solís

El presidente de la Confederación Deportivo Autónoma de Guatemala (CDAG), Dennis Alonzo, informó este día que se cobrará la fianza a la empresa encargada de los trabajos de remodelación en el estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores por el incumplimiento en los trabajos.

Durante una citación ante la Comisión de Deportes del Congreso de la República de Guatemala, la cual es dirigida por el diputado de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), Orlando Blanco, se presentó el dirigente de la CDAG como parte del seguimiento que hacen los parlamentarios a dicho caso.

Durante la reunión, el diputado Orlando Blanco señaló: "Lo que nosotros debemos esperar es que se cierre el tema, se deduzcan responsabilidades, se genera una ruta jurídica, se libera el estadio Doroteo Guamuch Flores, se empieza un nuevo proceso y se ponen nuevas fechas".

Asimismo, el parlamentario, quien también es el presidente de la Comisión de Deportes del Congreso de la República, añadió: "Esta empresa (Bremar) está ejecutando proyectos en municipalidades y Ministerio de Comunicaciones, y que todavía con el incumplimiento y daños que generó al Estado, aún siga como si nada, eso no puede ser".

Acciones que se tomarán

Mediante declaraciones a las cuales accedió Emisoras Unidas de Guatemala, el diputado José Chic informó acerca de las acciones que se tomarán contra la empresa Bremar.

"El contrato lo van a terminar, además, ejecutarán las fianzas respectivas y se buscará la inhabilitación de la empresa a partir del incumplimiento en el tema de los trabajos en el Estadio", informó Chic.

Asimismo, señaló: "Estamos próximos a llegar al 7 de diciembre y hasta el día de hoy no queda claridad en el tema de la gramilla y de la pista y eso ha llevado que la CDAG de por terminado el contrato inhabilite y ejecute finanza".

Por último, el parlamentario José Chic aseguró: "Hoy le pedimos a la Contraloría General de Cuentas la deducción administrativa, pero además, las denuncias penales correspondientes, porque aquí hay una clara corrupción entre algunos funcionarios de la CDAG con la empresa para favorecerla en ese sentido".

