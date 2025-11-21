 FIFA sanciona a presidente de Federación Panameña de Futbol
Deportes

FIFA sanciona a presidente de la Federación Panameña de Futbol

Por su parte, la Federación Panameña de Futbol continúa sin ser parte de ningún proceso pasado o presente ante ningún órgano jurisdiccional de la FIFA.

Compartir:
Manuel Arias, presidente de la Federación Panameña de Futbol con el mandamás de la FIFA, Gianni Infantino
Manuel Arias, presidente de la Federación Panameña de Futbol con el mandamás de la FIFA, Gianni Infantino / FOTO: FPF

La Federación Panameña de Futbol (FPF) informó este día que, ha sido notificada de una nueva sanción impuesta al señor Manuel Arias, presidente de la FPF, por el Comité de Ética de la FIFA por no haber cumplido al 100 por ciento con la sanción impuesta el 16 de enero del 2025 tras las declaraciones realizadas sobre una jugadora.

Manuel Arias ha vuelto a ser sancionado por 6 meses, en esta caso hasta el 21 de mayo del 2026, período en el que no podrá participar en actividades relacionadas al futbol federado.

Según los estatutos de la Federación Panameña de Futbol, en ausencia del presidente Manuel Arias quedará el primer vicepresidente Fernando Arce liderando funciones hasta que finalice la sanción.

Cinco claves de Panamá para clasificar al Mundial 2026

La clasificación de Panamá se selló con autoridad: Seis partidos sin derrotas, sustentados en una defensa sólida, orden táctico y regularidad competitiva.

Federación Panameña de Futbol sin castigo

"Es importante recalcar que la Federación Panameña de Futbol continúa sin ser parte de ningún proceso pasado o presente ante ningún órgano jurisdiccional de la FIFA, y esta sanción impuesta al presidente Manuel Arias no afecta, ni afectará el normal funcionamiento de la institución", señala el comunicado emitido este día por la Federación en su portal web.

En los últimos años, con el liderazgo del presidente Arias, se han fijado estrategias a corto, mediano y largo plazo y se establecieron procesos administrativos internos de transparencia y cumplimiento, que permiten con seguridad continuar trabajando en los objetivos deportivos e institucionales que se han trazado, agregando en los últimos días la clasificación de la selección mayor masculina a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Por último, la llamada Fepafut, también indica: La Federación Panameña de Futbol continuará con la organización de la preparación de la Selección de cara al Mundial 2026, como así también se continuará con el objetivo de potenciar el futbol femenino a través de sus distintas selecciones, destacando la participación de la selección mayor femenina del Clasificatorio de Concacaf que iniciará el 30 de noviembre.

En Portada

Juzgado notifica motivo de detención a reo recapturado alias Cartoont
Nacionales

Juzgado notifica motivo de detención a reo recapturado alias "Cartoon"

11:07 AM, Nov 21
Hansi Flick sobre entrenar a Messi: Encajaría en cualquier equipot
Deportes

Hansi Flick sobre entrenar a Messi: "Encajaría en cualquier equipo"

08:15 AM, Nov 21
Bomberos trabajan para combatir incendio en zona 7t
Nacionales

Bomberos trabajan para combatir incendio en zona 7

11:16 AM, Nov 21
Delincuentes en moto interceptan a mujeres que acababan de retirar dinero de una herenciat
Viral

Delincuentes en moto interceptan a mujeres que acababan de retirar dinero de una herencia

09:31 AM, Nov 21

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaCorrupciónEstados UnidosSeguridadEE.UU.#64VueltaaGuate#liganacionalSelección Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos