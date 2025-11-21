FIFA sanciona a presidente de Federación Panameña de Futbol

La Federación Panameña de Futbol (FPF) informó este día que, ha sido notificada de una nueva sanción impuesta al señor Manuel Arias, presidente de la FPF, por el Comité de Ética de la FIFA por no haber cumplido al 100 por ciento con la sanción impuesta el 16 de enero del 2025 tras las declaraciones realizadas sobre una jugadora.
Manuel Arias ha vuelto a ser sancionado por 6 meses, en esta caso hasta el 21 de mayo del 2026, período en el que no podrá participar en actividades relacionadas al futbol federado.
Según los estatutos de la Federación Panameña de Futbol, en ausencia del presidente Manuel Arias quedará el primer vicepresidente Fernando Arce liderando funciones hasta que finalice la sanción.
Federación Panameña de Futbol sin castigo
"Es importante recalcar que la Federación Panameña de Futbol continúa sin ser parte de ningún proceso pasado o presente ante ningún órgano jurisdiccional de la FIFA, y esta sanción impuesta al presidente Manuel Arias no afecta, ni afectará el normal funcionamiento de la institución", señala el comunicado emitido este día por la Federación en su portal web.
En los últimos años, con el liderazgo del presidente Arias, se han fijado estrategias a corto, mediano y largo plazo y se establecieron procesos administrativos internos de transparencia y cumplimiento, que permiten con seguridad continuar trabajando en los objetivos deportivos e institucionales que se han trazado, agregando en los últimos días la clasificación de la selección mayor masculina a la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Por último, la llamada Fepafut, también indica: La Federación Panameña de Futbol continuará con la organización de la preparación de la Selección de cara al Mundial 2026, como así también se continuará con el objetivo de potenciar el futbol femenino a través de sus distintas selecciones, destacando la participación de la selección mayor femenina del Clasificatorio de Concacaf que iniciará el 30 de noviembre.