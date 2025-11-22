 Lanús conquista la Copa Sudamericana 2025
Lanús se coronó campeón de la Copa Sudamericana 2025 tras vencer por penaltis al Atlético Mineiro en Asunción, logrando su segundo título continental.

Lanús conquista la Copa Sudamericana 2025 / FOTO: Club Lanús

Lanús volvió a escribir una página dorada en su historia al consagrarse campeón de la Copa Sudamericana 2025, luego de una final electrizante disputada en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción. Tras un empate sin goles durante los 120 minutos, el Granate se impuso 5-4 en una dramática tanda de penaltis frente a Atlético Mineiro, logrando así su segundo título en este certamen continental. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino coronó una campaña sólida y confirmó su capacidad para competir de igual a igual ante los rivales más exigentes de Sudamérica.

Este nuevo logro consolida a Lanús como uno de los clubes argentinos con mayor presencia internacional en la última década. Su consagración, además, le otorgó a Argentina la undécima estrella en la Copa Sudamericana, afianzándola como la nación más ganadora del torneo. El triunfo llega justo un año después de que Racing Club levantara el trofeo en 2024, dando continuidad al dominio albiceleste frente a los equipos brasileños, protagonistas habituales en las fases decisivas.

Lanús logra histórico título

La victoria del Granate también remite inevitablemente a su primera conquista en 2013, cuando derrotó al Ponte Preta en una final recordada por su despliegue ofensivo y madurez táctica. Doce años después, Lanús vuelve a celebrar en un contexto igualmente exigente, ratificando que su proyecto deportivo mantiene una identidad competitiva y un compromiso sostenido con el crecimiento institucional. Para Pellegrino, este título representa además un hito importante en su carrera como entrenador, coronando un proceso que combinó equilibrio defensivo, orden y eficacia.

El triunfo ante Atlético Mineiro, que buscaba su primer título en esta competición, adquiere mayor relevancia si se considera el peso histórico de Brasil en el certamen, país que ocupa el segundo lugar en el palmarés general. Mientras tanto, otros protagonistas tradicionales como Ecuador, México, Chile, Perú y Colombia completan la lista de campeones a lo largo de más de dos décadas de historia. En ese universo competitivo, Lanús reafirma su lugar como una institución capaz de trascender fronteras y dejar huella en el continente. Su consagración en 2025 no solo suma un nuevo trofeo a las vitrinas del club, sino que refuerza la tradición ganadora del fútbol argentino en Sudamérica.

