 Un Real Madrid plagado de bajas visita al Elche este domingo
Un Real Madrid plagado de bajas visita al Elche este domingo

El Madrid, golpeado por resultados recientes y con la defensa en cuadro, se enfrenta a un sólido Elche que no ha perdido como local en lo que va de temporada.

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid - EFE
Xabi Alonso, técnico del Real Madrid / FOTO: Agencia EFE

El Real Madrid vuelve a la acción en plena exigencia competitiva y con la necesidad urgente de despejar las dudas surgidas antes del parón internacional. La derrota en Anfield ante el Liverpool y el empate en Vallecas redujeron su ventaja en LaLiga y, sobre todo, deterioraron las sensaciones de un equipo que venía mostrando solidez y variantes tácticas. Ahora, el conjunto de Xabi Alonso afronta la visita a un Elche invicto en el Martínez Valero, un escenario que exige máxima concentración para recuperar la autoridad perdida.

El receso llegó como alivio para un Real Madrid que acumulaba síntomas de desgaste. Durante los últimos compromisos, el equipo perdió parte de su identidad futbolística y, además, atravesó una sequía anotadora inusual: dos encuentros consecutivos sin goles y sin precisión de sus referentes ofensivos. El parón permitió recomponer fuerzas y reflexionar sobre errores, pero el regreso llega acompañado de una larga lista de ausencias en defensa. Militao, Alaba, Rüdiger, Tchouameni y Mastantuono son baja, mientras que Huijsen apenas se reincorpora y Asencio se perfila como la única pieza plenamente disponible para el eje central.

Real Madrid quiere recuperar su identidad

A esta situación se suma la necesidad de recuperar pegada. Xabi Alonso ha insistido en que la responsabilidad goleadora no puede recaer únicamente en Mbappé, y ha solicitado mayor participación ofensiva de Vinícius, Bellingham y los mediocampistas, además de aprovechar mejor las jugadas a balón parado. Todo ello será clave en un calendario frenético que espera al líder: nueve partidos en 28 días y una serie de compromisos consecutivos lejos del Santiago Bernabéu entre Liga y Champions, un tramo que pondrá a prueba la capacidad de resistencia de la plantilla.

El Elche, por su parte, enfrenta el duelo como una oportunidad para reivindicarse tras frenar su gran inicio de temporada. Aunque mantiene la fortaleza como local y llega con dos semanas de preparación, las dudas en la portería y la posible ausencia de Pedro Bigas añaden incertidumbre a su once. Bajo la dirección de Eder Sarabia, el conjunto ilicitano mantendrá su propuesta de posesión y ataque, aunque con especial atención al poder ofensivo madridista. Con Rafa Mir y André da Silva como referencias goleadoras, y futbolistas como Martim Neto o Rodri Mendoza luchando por un puesto en la medular, el Elche buscará sorprender a un Real Madrid que no puede permitirse más vacilaciones.

