 Florentino Pérez evalúa sumar aliado al Madrid del 5%
Deportes

Florentino Pérez quiere que los socios aprueben la entrada de un inversor minoritario

Florentino Pérez propone una consulta para permitir la entrada de un aliado estratégico con solo el 5% de una nueva filial, buscando proteger el patrimonio y mantener el control en manos de los socios.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid - EFE
Florentino Pérez, presidente del Real Madrid / FOTO: Agencia EFE

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, anunció la convocatoria de una Asamblea Extraordinaria en la que los socios del club podrán participar en una consulta interna, similar a una votación colectiva, para decidir si el equipo abre sus puertas a un nuevo aliado estratégico que tendría una participación minoritaria del 5%. Pérez explicó que esta medida busca proteger el patrimonio del club y reforzar su modelo de propiedad compartida entre los socios.

Durante su intervención, el presidente recordó que la idea surgió a raíz de las discusiones generadas con la Ley del Deporte de 2022, cuando se intentaron introducir cambios que afectarían los ingresos de los clubes en favor de LaLiga. Según Pérez, esas propuestas no prosperaron, pero despertaron la necesidad de establecer nuevos mecanismos que aseguren que "nadie pueda arrebatar" el patrimonio madridista. Para él, garantizar el control del club es una prioridad absoluta.

¿Qué busca Florentino Pérez?

Pérez también destacó que esta reforma conduciría a la creación de una filial del club, lo que permitiría asignar un valor real y transparente a la institución sin renunciar al modelo actual de propiedad de los socios. Además, aclaró que este aliado no se convertiría en un dueño, sino en un colaborador con aportación limitada, cuyo papel sería estrictamente estratégico. De esta forma, los casi 100.000 socios conservarían el control total del Real Madrid, evitando la situación que han vivido otras entidades deportivas que terminaron perdiendo autonomía.

Otro punto relevante es que, con esta propuesta, se facilitaría la incorporación de nuevos socios en caso de fallecimiento de uno actual, dando preferencia a los hijos. Pérez insistió en que no se trata de quitar derechos, sino de fortalecerlos y dar un valor más tangible al carnet de socio. Asimismo, subrayó que cualquier posible inversor tendría la obligación de respetar la esencia del club y, en caso de querer transferir su participación, el Real Madrid tendría capacidad de intervenir para asegurar que se mantenga la línea histórica de la institución.

Con un mensaje enfático, Florentino Pérez sostuvo que el Real Madrid debe permanecer "libre e independiente" para protegerse de amenazas externas y continuar siendo reconocido como uno de los mejores clubes del mundo. Recalcó que la directiva está unida frente a esta iniciativa y que la participación de los socios en esta consulta será clave para garantizar el futuro del club bajo los principios que lo han caracterizado por más de un siglo.

