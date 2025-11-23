 Guatemala gana su primera medalla en los Juegos Bolivarianos
Deportes

Guatemala gana su primera medalla en los Juegos Bolivarianos 2025

Guatemala celebró su primera medalla en los Bolivarianos 2025 con el oro del equipo femenino de Rifle Aire 10 m, integrado por Polymaria Velásquez, Ingrid Vela y Gloria Rivas.

Guatemala celebró su primera medalla en los Bolivarianos 2025 con el oro del equipo femenino de Rifle Aire 10 m, integrado por Polymaria Velásquez, Ingrid Vela y Gloria Rivas.
Guatemala celebró su primera medalla en los Bolivarianos 2025 con el oro del equipo femenino de Rifle Aire 10 m, integrado por Polymaria Velásquez, Ingrid Vela y Gloria Rivas. / FOTO: ACD

La delegación de Guatemala inició su participación en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 con una noticia que llena de orgullo al deporte nacional. Apenas un día después de inaugurado el evento, el país celebró su primera medalla: una presea de oro obtenida en la disciplina de Tiro Deportivo, un logro que confirma el buen momento de esta especialidad y el compromiso de las atletas guatemaltecas.

El triunfo llegó en la modalidad por equipos de Rifle Aire 10 metros, donde las talentosas tiradoras Polymaria Velásquez, Ingrid Vela y Gloria Rivas demostraron precisión, serenidad y un trabajo en conjunto impecable. Su desempeño sobresaliente no solo les permitió subir a lo más alto del podio, sino que también marcó el ritmo para el resto de la delegación en este importante certamen internacional.

Guatemala en los Juegos Bolivarianos 2025

Estos XX Juegos Bolivarianos representan uno de los grandes escenarios deportivos del año para Guatemala, especialmente en una temporada cargada de competencias y resultados memorables. Con una delegación integrada por 134 atletas, el país forma parte de los 17 participantes que compiten en las sedes de Lima y Ayacucho entre el 22 de noviembre y el 7 de diciembre, reuniendo a cerca de 4,000 deportistas de toda la región.

Guatemala compite en un amplio abanico de disciplinas, desde natación, ciclismo y gimnasia hasta esgrima, judo, remo, tenis de mesa y tiro deportivo, entre muchas otras. La presencia de atletas de Barbados, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Curazao, Ecuador, El Salvador, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela convierte a esta justa en un espacio de gran nivel competitivo. En este escenario, el oro conseguido en Tiro Deportivo se convierte en un impulso invaluable para las aspiraciones chapinas en los días venideros.

Guatemala gana su primera medalla en los Juegos Bolivarianos 2025 - ACD

