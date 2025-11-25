Comunicaciones se expresa tras quedar fuera de la fase final

A unas horas de que Comunicaciones FC publicara su comunicado oficial reconociendo su fracaso deportivo en el Apertura 2025, el entorno crema continúa en ebullición. La afición ha reaccionado con una mezcla de frustración y esperanza, mientras la directiva enfrenta la presión de convertir sus promesas de reestructuración en acciones concretas.
El mensaje emitido ayer por la institución —en el que agradeció el apoyo de la afición, ofreció disculpas y explicó que la temporada se centró en estabilizar la situación financiera y administrativa del club— dejó abiertas varias interrogantes sobre el futuro inmediato del equipo. Aunque Comunicaciones afirmó que ya se toman decisiones internas para reforzar áreas clave, los seguidores exigen claridad sobre los cambios que se implementarán y la dirección deportiva que asumirá el plantel.
Comunicaciones priorizó la estabilidad financiera del equipo
La directiva explicó que durante este torneo se priorizó la estabilidad financiera del equipo, una decisión que implicó resolver problemas administrativos heredados y regularizar compromisos pendientes. Gracias a ese proceso, el club aseguró contar hoy con una estructura ordenada y una base institucional sólida de cara al futuro.
No obstante, Comunicaciones reconoció que el desempeño deportivo no estuvo a la altura de su historia ni de la exigencia de su hinchada. Ante la ausencia en la fase final, la institución confirmó que ya se están tomando decisiones para fortalecer la planificación deportiva, reforzar áreas clave y establecer lineamientos que permitan una evolución sostenida del plantel.
El comunicado concluye con un llamado a la unidad en un momento que el club considera crucial. La directiva asegura que mantendrá una gestión "seria, transparente y orientada a resultados", con el objetivo de construir un equipo más competitivo y alineado con los valores crema. "Con su respaldo —afirma el texto— Comunicaciones FC resurgirá, como lo ha hecho siempre a lo largo de su historia".