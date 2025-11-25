Cristiano podrá jugar el primer encuentro del Mundial

La FIFA ha dado a conocer su resolución respecto a la reciente expulsión de Cristiano Ronaldo en el duelo clasificatorio rumbo al Mundial de 2026 frente a Irlanda. El Comité de Disciplina determinó imponerle un partido de suspensión —que el delantero ya cumplió ante Armenia— y dos adicionales sujetos a su conducta futura. Esta medida, aunque firme, mantiene abierta la posibilidad de que el capitán portugués dispute con normalidad el inicio de la próxima Copa del Mundo.
La sanción llega tras un episodio inédito en la extensa trayectoria del astro luso con su selección. En 226 partidos con la absoluta, Cristiano nunca había sido expulsado con roja directa hasta el incidente del 13 de noviembre en Dublín. Durante el encuentro, el árbitro sueco Glenn Nyberg le mostró inicialmente tarjeta amarilla por una acción sobre el defensa Dara O’Shea. Sin embargo, tras revisar la jugada en el VAR, decidió cambiar la amonestación por una expulsión directa.
Cristiano Ronaldo, disponible para el Mundial 2026
Con la suspensión ya cumplida y la advertencia disciplinaria vigente, Cristiano Ronaldo queda habilitado para disputar el primer partido de Portugal en el Mundial de 2026, siempre que no incurra en nuevas faltas graves durante los encuentros previos. La decisión de la FIFA, aunque estricta, evita un castigo mayor que hubiera comprometido su presencia en el debut lusitano en la cita mundialista.
La selección portuguesa conocerá próximamente a sus rivales en la fase de grupos, cuando el sorteo oficial se lleve a cabo el 5 de diciembre. Con la incertidumbre disipándose en torno a su capitán, Portugal podrá enfocarse plenamente en su preparación para un torneo donde aspira a ser protagonista, respaldada por la experiencia y liderazgo de Cristiano Ronaldo.