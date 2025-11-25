 La justicia italiana investiga a Francesco Totti
Deportes

La justicia italiana investiga a Francesco Totti

Francesco Totti es investigado tras una denuncia de su exesposa, Ilary Blasi, quien lo acusa de haber dejado a su hija menor sin supervisión durante varias horas en mayo de 2023.

Compartir:
Francesco Totti celebra un gol junto a Miralem Pjanic y Daniele De Rossi - instagram @francescototti
Francesco Totti celebra un gol junto a Miralem Pjanic y Daniele De Rossi / FOTO: instagram @francescototti

La figura de Francesco Totti vuelve a situarse en el centro de la atención mediática, esta vez no por su trayectoria deportiva, sino por una investigación abierta a raíz de una denuncia presentada por su exesposa, Ilary Blasi. Según los reportes difundidos por medios italianos, el exjugador y su pareja, Noemi Bocchi, habrían dejado a la hija menor de Totti, de siete años, sin supervisión durante algunas horas en mayo de 2023. A pesar de ello, la Fiscalía de Roma ha solicitado archivar el caso al no considerar que existiera un riesgo real para los menores implicados.

Los hechos se habrían producido cuando Totti y Bocchi salieron a cenar, dejando en el domicilio a tres niños: la hija del exmatrimonio y los dos hijos de Bocchi, de nueve y once años. De acuerdo con la denuncia, Blasi, que se encontraba fuera del país, llamó a su hija y descubrió que ningún adulto estaba presente. Ante la situación, alertó a la policía, aunque los agentes enviados al lugar no llegaron a inspeccionar el interior de la vivienda ni a verificar directamente el estado de los menores.

¿Qué pasará con Francesco Totti?

La investigación también involucra a la niñera de la familia, quien inicialmente declaró haber estado en el domicilio durante la ausencia de la pareja. Sin embargo, esta versión habría sido posteriormente desmentida, generando dudas sobre si buscó proporcionar una coartada a Totti y Bocchi. Aun así, la Fiscalía considera que los niños no estuvieron en una situación de vulnerabilidad, argumentando que la menor tenía un teléfono para pedir ayuda en caso necesario y que los otros dos menores, mayores que ella, permanecieron a su lado. Además, subrayan que la niñera residía en el mismo edificio, aunque no se encontrara físicamente en el apartamento.

Los abogados de Ilary Blasi rechazan por completo esta interpretación y han presentado un recurso con el fin de que la causa avance. Sostienen que la niña permaneció sola en una vivienda amplia y sin supervisión adulta durante un periodo prolongado, lo que, a su juicio, justifica la continuidad de las diligencias. El caso, que ha reavivado tensiones entre ambas partes, queda ahora en manos del juez, quien deberá decidir el próximo 1 de diciembre si la investigación se archiva definitivamente o si procede a nuevas actuaciones.

Foto embed
El exfutbolista italiano Francesco Totti junto al periodista Fabrizio Romano - instagram @betsson.sport

En Portada

Belice pide a CIJ coordinar casos sobre Cayos Zapotillos y acepta intervención de Guatemalat
Nacionales

Belice pide a CIJ coordinar casos sobre Cayos Zapotillos y acepta intervención de Guatemala

08:16 AM, Nov 25
Un día después de su comunicado, Comunicaciones encara presiones y expectativas tras fracasot
Deportes

Un día después de su comunicado, Comunicaciones encara presiones y expectativas tras fracaso

07:13 AM, Nov 25
Pasajero pierde la vida en asalto a bus en Escuintlat
Nacionales

Pasajero pierde la vida en asalto a bus en Escuintla

07:14 AM, Nov 25
Muere la mamá de Aislinn Derbez y ella comparte este mensajet
Farándula

Muere la mamá de Aislinn Derbez y ella comparte este mensaje

07:43 AM, Nov 25

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalCorrupciónSeguridadEstados UnidosSelección NacionalFutbol GuatemaltecoPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos