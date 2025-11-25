La justicia italiana investiga a Francesco Totti

La figura de Francesco Totti vuelve a situarse en el centro de la atención mediática, esta vez no por su trayectoria deportiva, sino por una investigación abierta a raíz de una denuncia presentada por su exesposa, Ilary Blasi. Según los reportes difundidos por medios italianos, el exjugador y su pareja, Noemi Bocchi, habrían dejado a la hija menor de Totti, de siete años, sin supervisión durante algunas horas en mayo de 2023. A pesar de ello, la Fiscalía de Roma ha solicitado archivar el caso al no considerar que existiera un riesgo real para los menores implicados.
Los hechos se habrían producido cuando Totti y Bocchi salieron a cenar, dejando en el domicilio a tres niños: la hija del exmatrimonio y los dos hijos de Bocchi, de nueve y once años. De acuerdo con la denuncia, Blasi, que se encontraba fuera del país, llamó a su hija y descubrió que ningún adulto estaba presente. Ante la situación, alertó a la policía, aunque los agentes enviados al lugar no llegaron a inspeccionar el interior de la vivienda ni a verificar directamente el estado de los menores.
¿Qué pasará con Francesco Totti?
La investigación también involucra a la niñera de la familia, quien inicialmente declaró haber estado en el domicilio durante la ausencia de la pareja. Sin embargo, esta versión habría sido posteriormente desmentida, generando dudas sobre si buscó proporcionar una coartada a Totti y Bocchi. Aun así, la Fiscalía considera que los niños no estuvieron en una situación de vulnerabilidad, argumentando que la menor tenía un teléfono para pedir ayuda en caso necesario y que los otros dos menores, mayores que ella, permanecieron a su lado. Además, subrayan que la niñera residía en el mismo edificio, aunque no se encontrara físicamente en el apartamento.
Los abogados de Ilary Blasi rechazan por completo esta interpretación y han presentado un recurso con el fin de que la causa avance. Sostienen que la niña permaneció sola en una vivienda amplia y sin supervisión adulta durante un periodo prolongado, lo que, a su juicio, justifica la continuidad de las diligencias. El caso, que ha reavivado tensiones entre ambas partes, queda ahora en manos del juez, quien deberá decidir el próximo 1 de diciembre si la investigación se archiva definitivamente o si procede a nuevas actuaciones.