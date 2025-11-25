Trump sorprende con confesiones sobre Cristiano Ronaldo

Cinco días después de recibir a Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a pronunciarse sobre el astro portugués con nuevas palabras que han generado repercusión internacional. Tras aquella primera declaración en la que afirmó:
Fue un gran honor conocer a Cristiano Ronaldo, una GRAN ESTRELLA. Mi hijo Barron es un gran admirador, ¡y ahora yo también lo soy!", el mandatario amplió ahora sus elogios hacia el capitán de Portugal, a quien calificó como "un símbolo del deporte mundial y un ejemplo de disciplina".
Encuentro entre Trump y Cristiano Ronaldo
El encuentro entre ambos tuvo lugar la semana pasada en el Despacho Oval, previo a la cena de gala organizada por Trump en honor al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán. Ronaldo formaba parte de la delegación saudí debido a su papel como figura deportiva y promotora internacional del reino árabe. Durante la visita, Trump posó junto al jugador y a su pareja, Georgina Rodríguez, y los llevó a recorrer la columnata de la Casa Blanca, donde se exponen fotografías de expresidentes estadounidenses.
En sus nuevas palabras, Trump destacó el carisma y la influencia del delantero del Al-Nassr: "Cristiano no solo es un gran atleta, es un embajador mundial del fútbol. Estados Unidos lo respeta enormemente". Sus declaraciones se producen en un contexto especial: faltan siete meses para el inicio del Mundial 2026 en territorio estadounidense y se espera que Portugal y Estados Unidos anuncien en breve un amistoso para marzo.
Ese posible duelo significaría el regreso de Ronaldo a suelo norteamericano por primera vez desde 2014, cuando jugó con el Real Madrid un amistoso ante el Manchester United. "Será fantástico verlo de nuevo aquí", añadió Trump, alimentando la expectativa por el que podría ser uno de los eventos más esperados de la próxima fecha FIFA.