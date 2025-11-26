 Federación suspende provisionalmente a Saúl Sagastume
Deportes

Federación de Fútbol suspende provisionalmente a Saúl Sagastume

La FFG inhabilitó a Saúl Sagastume por no atender la convocatoria Sub-20 y abrió un expediente contra Antigua GFC para determinar responsabilidades en el incumplimiento.

Celebración de Saúl Sagastume ante Jamaica - Omar Solís
Celebración de Saúl Sagastume ante Jamaica / FOTO: Omar Solís

La Federación de Fútbol de Guatemala anunció este miércoles 26 de noviembre la suspensión provisional del juvenil Selvin Saúl Sagastume, jugador de Antigua GFC. La medida, comunicada a la Liga Nacional, se adoptó luego de que el futbolista no se presentara a una convocatoria de la Selección Sub-20, situación atribuida a la negativa de su club para liberarlo en la fecha establecida.

Según la misiva oficial emitida por el ente federado, Sagastume queda inhabilitado para participar "en cualquier equipo y categoría" del fútbol guatemalteco a partir de la fecha de la resolución y hasta que el caso sea resuelto de manera definitiva. La federación sostiene que esta suspensión tiene carácter de medida cautelar mientras se analiza el incumplimiento relacionado con su ausencia en el llamado de la selección juvenil.

sagastume-antigua-990x556-1.jpg -

¿Qué pasará con Saúl Sagastume?

Además de la sanción provisional al jugador, la Federación inició un procedimiento disciplinario contra Antigua GFC por negarse a liberar al futbolista para atender la convocatoria. El caso también fue remitido a la Comisión de Ética, la cual deberá determinar las sanciones correspondientes tanto para el club como para el propio Sagastume, conforme a lo establecido en el Reglamento de Selecciones Nacionales.

La resolución entró en vigencia inmediata y mantiene en vilo el futuro deportivo del prometedor juvenil. El desenlace del expediente, así como las eventuales sanciones que puedan imponerse, marcarán un precedente importante sobre el cumplimiento de convocatorias nacionales y las responsabilidades compartidas entre los clubes y sus jugadores en el ámbito del fútbol guatemalteco.

Saúl Sagastume es inhabilitado por la FFG - Cortesía

