La catedral donde se casarán Cristiano y Georgina

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han elegido la catedral de Funchal, en Madeira, como el escenario para celebrar su esperada boda, un gesto que subraya el profundo vínculo del futbolista con su tierra natal. Tras nueve años de relación, la pareja ha decidido unir sus vidas en este templo histórico del siglo XVI, una joya arquitectónica que ha sido el corazón espiritual de la isla durante más de quinientos años. La ceremonia, prevista para el verano europeo después del Mundial, reunirá a familiares y amigos en un ambiente íntimo que combina solemnidad, tradición y emoción.
La catedral, inaugurada en 1514, destaca por su singular techo de madera de cedro tallada, un elemento que simboliza la identidad cultural de Madeira. Su ubicación, en pleno centro de Funchal, no solo la convierte en un emblema religioso, sino también en un punto de especial relevancia en la vida de Ronaldo. A menos de tres kilómetros del hospital donde nació y a poca distancia del club Nacional da Madeira —su casa deportiva antes de partir al Sporting de Lisboa—, el lugar elegido habla de raíces, memoria y cercanía.
Así será la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez
Este entorno está también ligado a los momentos más significativos de la infancia y juventud del futbolista, otorgando a la boda un marcado carácter personal y familiar. Desde que Cristiano conoció a Georgina en 2016, durante un encuentro fortuito en una tienda de Gucci en Madrid, su historia ha evolucionado hacia una familia sólida con cinco hijos. Entre el crecimiento profesional de Ronaldo en el Al-Nassr y la expansión de Georgina como empresaria e influencer, ambos han consolidado una vida pública intensa sin perder de vista su vida privada.
La decisión de casarse surgió impulsada por el cariño de sus hijos, quienes animaron al delantero a formalizar su compromiso. El anuncio llegó el pasado 11 de agosto, cuando Georgina sorprendió a sus seguidores mostrando un anillo valorado en más de seis millones de euros acompañado de un mensaje emotivo. Poco después, Ronaldo reveló el momento íntimo de la propuesta: una cena tranquila, un anillo cuidadosamente elegido y la inesperada entrada de sus hijas, que convirtió el gesto en un recuerdo inolvidable para toda la familia.
Lejos de la ostentación, Ronaldo ha dejado claro que la celebración será discreta, acorde con la preferencia de su futura esposa por los eventos privados. Tras la ceremonia en la catedral de Funchal, la recepción tendrá lugar en un lujoso hotel de la isla, donde la pareja y sus seres queridos compartirán un capítulo más de una historia marcada por el amor, la madurez y la profunda conexión con sus orígenes.