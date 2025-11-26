Culpable el responsable de atropello a hinchas del Liverpool

El proceso judicial por el atropello masivo ocurrido en mayo pasado contra aficionados del Liverpool dio hoy un giro decisivo, luego de que Paul Doyle, autor confeso del ataque, se declarara culpable de los cargos que enfrentaba. La admisión, recogida por la BBC desde la sala del tribunal, tomó por sorpresa tanto a la Fiscalía como al público presente, ya que hasta ahora el acusado había sostenido su inocencia. Su cambio de postura abre la puerta a una resolución más expedita de un caso que había despertado gran expectativa y conmoción pública.
El juez confirmó que la sentencia será emitida entre el 15 y el 16 de diciembre, un plazo que acorta considerablemente la duración prevista del juicio. Inicialmente, el jurado esperaba audiencias que se extenderían durante seis semanas, dada la gravedad de los hechos y la cantidad de víctimas. La inesperada declaración de culpabilidad, realizada por Doyle entre lágrimas, provocó también la reacción emocional de varios asistentes, quienes no pudieron contener el llanto al escuchar sus palabras.
Varios aficionados del Liverpool resultaron heridos
Los hechos se remontan al 26 de mayo, cuando Doyle embistió repetidas veces con su vehículo a grupos de hinchas del Liverpool que celebraban en una calle la consecución de la Premier League. La policía contabilizó 130 víctimas con lesiones de diversa consideración, entre ellas niños y adultos mayores. Aunque al principio se sospechó que el conductor podía ir bajo los efectos del alcohol, la Fiscalía aclaró que se trató de "acciones deliberadas", descartando además cualquier motivación ideológica.
Doyle, de 54 años y exsoldado de la Marina, enfrentaba 31 cargos graves relacionados con el ataque, cometidos contra 27 personas. Tras admitir los hechos, la fiscal jefe del distrito de Mersey-Cheshire, Sarah Hammond, afirmó en un comunicado que la confesión representa "una medida de justicia ante un acto que trajo un dolor inimaginable en lo que debió haber sido un día de celebración". Con la sentencia a la vista, las víctimas y sus familias aguardan ahora el cierre de uno de los episodios más impactantes de los últimos años en la región.