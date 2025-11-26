 Culpable el responsable de atropello a hinchas del Liverpool
Deportes

Se declara culpable el responsable de atropellar a aficionados del Liverpool

Paul Doyle, de 54 años, se declaró culpable por el atropello masivo contra aficionados del Liverpool en mayo, un ataque deliberado que dejó más de un centenar de heridos.

Compartir:
Arrestado el presunto autor del atropello masivo en los festejos del Liverpool - EFE
Arrestado el presunto autor del atropello masivo en los festejos del Liverpool / FOTO: Agencia EFE

El proceso judicial por el atropello masivo ocurrido en mayo pasado contra aficionados del Liverpool dio hoy un giro decisivo, luego de que Paul Doyle, autor confeso del ataque, se declarara culpable de los cargos que enfrentaba. La admisión, recogida por la BBC desde la sala del tribunal, tomó por sorpresa tanto a la Fiscalía como al público presente, ya que hasta ahora el acusado había sostenido su inocencia. Su cambio de postura abre la puerta a una resolución más expedita de un caso que había despertado gran expectativa y conmoción pública.

El juez confirmó que la sentencia será emitida entre el 15 y el 16 de diciembre, un plazo que acorta considerablemente la duración prevista del juicio. Inicialmente, el jurado esperaba audiencias que se extenderían durante seis semanas, dada la gravedad de los hechos y la cantidad de víctimas. La inesperada declaración de culpabilidad, realizada por Doyle entre lágrimas, provocó también la reacción emocional de varios asistentes, quienes no pudieron contener el llanto al escuchar sus palabras.

Varios aficionados del Liverpool resultaron heridos

Los hechos se remontan al 26 de mayo, cuando Doyle embistió repetidas veces con su vehículo a grupos de hinchas del Liverpool que celebraban en una calle la consecución de la Premier League. La policía contabilizó 130 víctimas con lesiones de diversa consideración, entre ellas niños y adultos mayores. Aunque al principio se sospechó que el conductor podía ir bajo los efectos del alcohol, la Fiscalía aclaró que se trató de "acciones deliberadas", descartando además cualquier motivación ideológica.

Doyle, de 54 años y exsoldado de la Marina, enfrentaba 31 cargos graves relacionados con el ataque, cometidos contra 27 personas. Tras admitir los hechos, la fiscal jefe del distrito de Mersey-Cheshire, Sarah Hammond, afirmó en un comunicado que la confesión representa "una medida de justicia ante un acto que trajo un dolor inimaginable en lo que debió haber sido un día de celebración". Con la sentencia a la vista, las víctimas y sus familias aguardan ahora el cierre de uno de los episodios más impactantes de los últimos años en la región.

Foto embed
Festejos del Liverpool terminaron con un atropello masivo - EFE y RR. SS.

En Portada

Arévalo reitera compromiso para promover desarrollo tras aprobación del Presupuesto 2026t
Nacionales

Arévalo reitera compromiso para promover desarrollo tras aprobación del Presupuesto 2026

09:56 AM, Nov 26
Jhonny Cubero muestra su apoyo a Xelajú previo a la final de la Copa Centroamericanat
Deportes

Jhonny Cubero muestra su apoyo a Xelajú previo a la final de la Copa Centroamericana

10:48 AM, Nov 26
Fuga de reo en cárcel Canadá: las circunstancias y acciones tomadast
Nacionales

Fuga de reo en cárcel "Canadá": las circunstancias y acciones tomadas

08:50 AM, Nov 26
Giran orden de aprehensión contra Raúl Rocha, dueño y CEO de Miss Universot
Farándula

Giran orden de aprehensión contra Raúl Rocha, dueño y CEO de Miss Universo

10:21 AM, Nov 26

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosCorrupciónSeguridadFutbol GuatemaltecoSelección NacionalPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos