Argentina y España solo podrán enfrentarse en la final del Mundial tras decisión de la FIFA

La FIFA anunció un ajuste clave en la estructura del sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, que se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington. El nuevo formato establece que España y Argentina, líderes del ranking mundial, quedarán ubicadas en rutas completamente separadas dentro del cuadro eliminatorio. Esto significa que, si ambos seleccionados ganan sus respectivos grupos, solo podrán encontrarse en una eventual final del torneo que será organizado por Estados Unidos, México y Canadá.
La medida busca preservar el "equilibrio competitivo", según detalló la FIFA en un comunicado. Sin embargo, esta protección solo aplica si ambas selecciones terminan primeras en sus grupos. En caso de que cualquiera de ellas avance como segunda, el emparejamiento se modificaría y un choque entre España y Argentina podría darse desde semifinales.
El mismo principio se aplicará a Francia e Inglaterra, tercero y cuarto del ranking, que también estarán distribuidos en rutas diferentes para evitar enfrentamientos prematuros siempre que encabecen sus grupos.
Anfitriones tendrán bolas de color distinto en el sorteo
La FIFA confirmó además que los países anfitriones tendrán bolas de un color distinto en el sorteo para garantizar su ubicación en posiciones específicas: México será cabeza del Grupo A, Canadá del Grupo B y Estados Unidos del Grupo D. Junto a ellos, completan el primer bombo Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.
En los bombos siguientes estarán Croacia, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón y otras potencias emergentes; mientras que selecciones como Panamá, Egipto, Escocia o Paraguay se ubicarán en el tercero. El cuarto bombo incluirá a Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda y los equipos que aún deben clasificar.
El 5 de diciembre se conocerán finalmente los grupos del Mundial 2026 y, un día después, el calendario oficial de partidos junto con los estadios donde se disputará cada encuentro.