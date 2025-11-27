 Fede Valverde envía mensaje a detractores del Real Madrid
Deportes

Fede Valverde envía mensaje a los detractores del Real Madrid

En medio de críticas y especulaciones, Valverde responde con un contundente "estamos más unidos que nunca", dejando claro que el vestuario del Real Madrid mantiene su fortaleza.

Compartir:
Celebración de Valverde, Mbappé y Vinícius ante el Olympiacos - Real Madrid C.F.
Celebración de Valverde, Mbappé y Vinícius ante el Olympiacos / FOTO: Real Madrid C.F.

Un día después de la agónica victoria del Real Madrid ante el Olympiacos en El Pireo (3-4) por la Liga de Campeones, Fede Valverde salió al paso de las críticas y rumores que habían rodeado al equipo blanco durante la última semana. El uruguayo, uno de los capitanes del club, publicó un mensaje contundente en sus redes sociales en el que dejó clara la postura del vestuario: "Después de una semana en la que se dijeron muchas cosas, nosotros estamos más unidos que nunca". Sus palabras llegaron tras una racha de tres partidos sin ganar, escenario que dio pie a especulaciones sobre una supuesta tensión interna.

En su comunicado, Valverde también destacó la calidad individual de sus compañeros, aunque subrayó que el verdadero valor del equipo trasciende los nombres propios. "Tener a Vini y a Mbappé es una suerte, pero contar con el mejor equipo del mundo comprometido es un honor", escribió, poniendo en relieve que la grandeza del Real Madrid se basa en la unidad y el compromiso colectivo. La frase no tardó en viralizarse entre los aficionados, convirtiéndose en un mensaje de respaldo para Vinicius Júnior y Kylian Mbappé, figuras centrales en la reciente victoria.

Valverde asegura que el equipo está unido

El centrocampista aprovechó además para hablar de su propio momento futbolístico. Reconoció que está "trabajando para volver" a su mejor nivel y dedicó palabras especiales al técnico Xabi Alonso, cuya labor también había sido cuestionada en días previos. Según expresó, el entrenador "siempre ha estado a su lado, apoyando y haciendo todo lo posible para que siga creciendo y ayudando al equipo". Este gesto público de confianza buscó reafirmar la cohesión entre jugadores y cuerpo técnico en medio de la presión externa.

Valverde cerró su mensaje con otra declaración de fortaleza grupal: "No siempre es fácil, pero el cuerpo técnico y los jugadores estamos más unidos que nunca". La publicación fue respaldada de inmediato por Vinicius Júnior, quien comentó "Mi capitán", una muestra más de la sintonía dentro del vestuario.

Así, en medio de unas semanas marcadsa por el empate ante Rayo Vallecanos y Elche, y la derrota en Anfield, el uruguayo puso voz a un sentimiento que el equipo confirmó sobre el césped del Giorgios Karaiskakis con los cuatro goles de Mbappé y una notable actuación de Vini: la unión sigue siendo la fuerza del Real Madrid.

Foto embed
Xabi Alonso y Fede Valverde en duelo del Mundial de Clubes - EFE

En Portada

Juzgado de Extinción de Dominio devuelve edificio a empresa vinculada a Baldizónt
Nacionales

Juzgado de Extinción de Dominio devuelve edificio a empresa vinculada a Baldizón

02:21 PM, Nov 27
Aficionadas estallan contra Joel Campbell tras su penal fallado ante Xelajú (VIDEO)t
Deportes

Aficionadas estallan contra Joel Campbell tras su penal fallado ante Xelajú (VIDEO)

02:32 PM, Nov 27
Visita pública en CC: Exponen riesgos de criminalización a autoridades indígenast
Nacionales

Visita pública en CC: Exponen riesgos de criminalización a autoridades indígenas

12:51 PM, Nov 27
FOTOS: Globos gigantes y Labubus alegran el desfile de Acción de Gracias en Nueva Yorkt
Internacionales

FOTOS: Globos gigantes y Labubus alegran el desfile de Acción de Gracias en Nueva York

02:22 PM, Nov 27

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaSeguridadEstados Unidos#liganacionalFutbol GuatemaltecoEE.UU.CorrupciónPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos