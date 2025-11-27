Fede Valverde envía mensaje a detractores del Real Madrid

Un día después de la agónica victoria del Real Madrid ante el Olympiacos en El Pireo (3-4) por la Liga de Campeones, Fede Valverde salió al paso de las críticas y rumores que habían rodeado al equipo blanco durante la última semana. El uruguayo, uno de los capitanes del club, publicó un mensaje contundente en sus redes sociales en el que dejó clara la postura del vestuario: "Después de una semana en la que se dijeron muchas cosas, nosotros estamos más unidos que nunca". Sus palabras llegaron tras una racha de tres partidos sin ganar, escenario que dio pie a especulaciones sobre una supuesta tensión interna.
En su comunicado, Valverde también destacó la calidad individual de sus compañeros, aunque subrayó que el verdadero valor del equipo trasciende los nombres propios. "Tener a Vini y a Mbappé es una suerte, pero contar con el mejor equipo del mundo comprometido es un honor", escribió, poniendo en relieve que la grandeza del Real Madrid se basa en la unidad y el compromiso colectivo. La frase no tardó en viralizarse entre los aficionados, convirtiéndose en un mensaje de respaldo para Vinicius Júnior y Kylian Mbappé, figuras centrales en la reciente victoria.
Valverde asegura que el equipo está unido
El centrocampista aprovechó además para hablar de su propio momento futbolístico. Reconoció que está "trabajando para volver" a su mejor nivel y dedicó palabras especiales al técnico Xabi Alonso, cuya labor también había sido cuestionada en días previos. Según expresó, el entrenador "siempre ha estado a su lado, apoyando y haciendo todo lo posible para que siga creciendo y ayudando al equipo". Este gesto público de confianza buscó reafirmar la cohesión entre jugadores y cuerpo técnico en medio de la presión externa.
Valverde cerró su mensaje con otra declaración de fortaleza grupal: "No siempre es fácil, pero el cuerpo técnico y los jugadores estamos más unidos que nunca". La publicación fue respaldada de inmediato por Vinicius Júnior, quien comentó "Mi capitán", una muestra más de la sintonía dentro del vestuario.
Así, en medio de unas semanas marcadsa por el empate ante Rayo Vallecanos y Elche, y la derrota en Anfield, el uruguayo puso voz a un sentimiento que el equipo confirmó sobre el césped del Giorgios Karaiskakis con los cuatro goles de Mbappé y una notable actuación de Vini: la unión sigue siendo la fuerza del Real Madrid.