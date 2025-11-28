Apertura 2025: 6 clubes aún no completan minutos de menores

A falta de disputarse la última jornada del Torneo Apertura 2025 este domingo 30 de noviembre, la atención se centra en el cumplimiento de la regla de minutos de menores, un requisito indispensable para todos los clubes de la Liga Nacional. Hasta ahora, únicamente seis equipos han alcanzado los 1,250 minutos exigidos: Antigua GFC, Marquense, Municipal, Guastatoya, Xelajú MC y Cobán Imperial. Estos clubes han demostrado planificación y responsabilidad al integrar de manera constante a jóvenes futbolistas en sus alineaciones.
Por el contrario, otros seis equipos llegan a la fecha final con una deuda importante. Malacateco, Comunicaciones, Aurora, Mictlán, Achuapa y Mixco todavía no completan los minutos obligatorios y se encuentran bajo presión para cumplirlos en su último partido. La situación complica sus estrategias deportivas, pues deberán equilibrar la necesidad de sumar puntos con la obligación de dar participación a jugadores menores, lo que añade un grado extra de tensión a la jornada decisiva.
Última jornada del Apertura 2025
El reglamento de la Liga Nacional es claro: los clubes que no alcancen los 1,250 minutos serán sancionados con una multa económica y la deducción de tres puntos en la tabla. Esta penalización podría tener un impacto directo en la clasificación general, especialmente para aquellos equipos que se encuentran en posiciones comprometidas. Por ello, la última jornada no solo definirá puestos y clasificaciones, sino también la capacidad de los clubes para cumplir con una normativa diseñada para promover el desarrollo del talento joven en el fútbol nacional.
|EQUIPO
|MINUTOS COMPLETADOS
|Antigua GFC
|2,389 minutos ✅
|Marquense
|1,624 minutos ✅
|Municipal
|1,524 minutos ✅
|Guastatoya
|1,421 minutos ✅
|Xelajú MC
|1,292 minutos ✅
|Cobán Imperial
|1,279 minutos ✅
|Malacateco
|1,234 minutos
|Comunicaciones
|1,225 minutos
|Aurora
|1,209 minutos
|Mictlán
|1,201 minutos
|Achuapa
|1,178 minutos
|Mixco
|1.163 minutos