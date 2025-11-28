 Designaciones arbitrales - Jornada 22 Apertura 2025
Deportes

Estos serán los árbitros que pitarán en la última jornada del Apertura 2025

Este domingo 30 de noviembre se llevará a cabo la última jornada de la fase regular del Apertura 2025, con los seis partidos en simultáneo.

El árbitro central Sergio Reyna en un partido entre Comunicaciones y Cobán - Archivo
El árbitro central Sergio Reyna en un partido entre Comunicaciones y Cobán / FOTO: Archivo

La última jornada de la fase regular del Torneo Apertura 2025 se disputará este domingo 30 de noviembre, y promete emociones intensas con seis partidos que se jugarán de manera simultánea a partir de las 15:00 horas. La definición de puestos clave en la tabla mantiene altas las expectativas, pues varios clubes aún pelean por asegurar su clasificación, mejorar su posición o evitar compromisos en la parte baja.

En medio de este panorama decisivo, la Federación de Fútbol de Guatemala dio a conocer, a través de sus plataformas oficiales, el listado de árbitros designados para impartir justicia en cada uno de los encuentros. Sus actuaciones serán determinantes en una fecha donde cualquier detalle puede influir en el desenlace del torneo, reforzando la importancia de su preparación, concentración y criterio en una jornada que marcará el cierre de la fase regular.

El árbitro central Julio Luna - Omar Solís

Designaciones arbitrales para la jornada 22 del Apertura 2025

PARTIDO ÁRBITRO
Achuapa vs. Marquense Wildomar Ramírez
Antigua vs. Malacateco Walter López
Aurora vs. Mixco Cristopher Corado
Cobán Imperial vs. Mictlán Bryan López
Marquense vs. Municipal Julio Luna
Comunicaciones vs. Xelajú MC Sergio Reyna

