Designaciones arbitrales - Jornada 22 Apertura 2025

La última jornada de la fase regular del Torneo Apertura 2025 se disputará este domingo 30 de noviembre, y promete emociones intensas con seis partidos que se jugarán de manera simultánea a partir de las 15:00 horas. La definición de puestos clave en la tabla mantiene altas las expectativas, pues varios clubes aún pelean por asegurar su clasificación, mejorar su posición o evitar compromisos en la parte baja.
En medio de este panorama decisivo, la Federación de Fútbol de Guatemala dio a conocer, a través de sus plataformas oficiales, el listado de árbitros designados para impartir justicia en cada uno de los encuentros. Sus actuaciones serán determinantes en una fecha donde cualquier detalle puede influir en el desenlace del torneo, reforzando la importancia de su preparación, concentración y criterio en una jornada que marcará el cierre de la fase regular.
Designaciones arbitrales para la jornada 22 del Apertura 2025
|PARTIDO
|ÁRBITRO
|Achuapa vs. Marquense
|Wildomar Ramírez
|Antigua vs. Malacateco
|Walter López
|Aurora vs. Mixco
|Cristopher Corado
|Cobán Imperial vs. Mictlán
|Bryan López
|Marquense vs. Municipal
|Julio Luna
|Comunicaciones vs. Xelajú MC
|Sergio Reyna