 FIFA y Conmebol respaldan a Claudio Tapia, presidente de AFA
Deportes

FIFA y Conmebol respaldan a Claudio Tapia, presidente de la AFA

"Chiqui" Tapia quedó en el ojo de la tormenta tras el PasilloGate y el cruce con Javier Milei. FIFA y Conmebol lo respaldan ante acusaciones de injerencia que avivan la crisis entre AFA y el Gobierno.

Claudio Tapia junto a Gianni Infantino - X @tapiachiqui
Claudio Tapia junto a Gianni Infantino / FOTO: X @tapiachiqui

La antesala de la final de la Copa Libertadores estuvo marcada por un fuerte movimiento institucional: CONMEBOL convocó un Congreso y un Consejo "express" en Lima para revisar el cierre del calendario 2025 y comenzar a delinear un año que será plenamente mundialista. En ese marco, uno de los puntos destacados fue el explícito respaldo que tanto la Confederación Sudamericana como la propia FIFA le otorgaron a Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, en medio de un clima político y mediático convulsionado en Argentina tras el denominado PasilloGate y los cruces con el Gobierno Nacional.

Tapia participó presencialmente del encuentro en el JW Marriott de la capital peruana, donde recibió el apoyo abierto de Alejandro Domínguez y Gianni Infantino. Ambos dirigentes no solo ratificaron su plena confianza en el titular de la AFA, sino que además confirmaron por unanimidad su continuidad en los cargos que ocupa dentro de la estructura internacional: miembro del Consejo Ejecutivo de la FIFA —uno de los cuatro representantes sudamericanos—, presidente de la Comisión de Reglas de Juego y vicepresidente de CONMEBOL. Su presencia, según remarcaron fuentes de la organización, es considerada estratégica en un año clave para el fútbol global.

Polémica en Argentina por Claudio Tapia

El respaldo se produce en un contexto de creciente hostigamiento en redes sociales y declaraciones públicas por parte del Gobierno argentino hacia Tapia y la dirigencia del fútbol. Esta tensión se intensificó en los últimos días, al punto de motivar a los dirigentes de los clubes y ligas del país a emitir comunicados de respaldo, además de expresar su apoyo de manera directa durante la ceremonia de los Premios Alumni. En ese escenario, la confirmación del apoyo internacional funciona como un mensaje político de peso dentro y fuera del país.

Como efecto colateral de lo sucedido en Lima, trascendió que el presidente Javier Milei decidió cancelar su viaje previsto a Washington para el próximo 5 de diciembre, donde tenía previsto asistir al sorteo del Mundial luego de haber sido invitado por Donald Trump. La decisión se interpreta como una respuesta al renovado alineamiento entre AFA, CONMEBOL y FIFA, que deja al descubierto la profundidad del conflicto entre la Casa Rosada y la conducción del fútbol argentino en un momento de alta sensibilidad institucional.

Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la AFA - Archivo

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalSeguridadEE.UU.PNCFutbol GuatemaltecoSelección Nacional
