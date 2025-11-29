El Inter Miami de Messi clasifica a su primera final de MLS

Lionel Messi disputará su primera final de la Major League Soccer en su tercera temporada con el Inter Miami, luego de que el conjunto floridano venciera 5-1 al New York City en la final de la Conferencia Este. El triunfo se construyó con un hat-trick del argentino Tadeo Allende, un tanto de Mateo Silvetti y otro de Telasco Segovia, quienes certificaron una actuación sólida y llena de convicción. Para Messi, que llegó a Miami como el fichaje más trascendente en la historia de la MLS, esta clasificación representa un paso crucial en su desafío de conquistar el título más importante del fútbol estadounidense.
La travesía hasta este punto no ha sido sencilla. En su primera temporada, el Inter Miami quedó fuera de los playoffs, mientras que en la segunda campaña el equipo fue eliminado por el Atlanta United en las semifinales de conferencia. Aquellos tropiezos contrastan con el presente, donde la cohesión del plantel y la influencia del astro argentino han potenciado un proyecto que, hasta hace poco, permanecía en construcción. La frase "la tercera es la vencida" hoy cobra sentido, y Messi está a las puertas de firmar un nuevo capítulo en su extensa carrera.
El próximo rival del Inter Miami y Leo Messi
El rival en la ansiada final saldrá del duelo entre el San Diego FC, reforzado por la presencia del mexicano Hirving "Chucky" Lozano, y el Vancouver Whitecaps, que cuenta con la experiencia del alemán Thomas Müller. Sea cual sea el desenlace, el Inter Miami sabe que deberá afrontar un partido de máxima exigencia para intentar coronar un recorrido que, por primera vez, ha mostrado verdadera constancia y madurez competitiva. La expectativa es enorme: las entradas se han agotado y la audiencia mundial sigue con atención cada paso del equipo rosa y negro.
Fundado en 2018 e ingresando oficialmente a la MLS en 2020, el Inter Miami CF ha sido un club joven pero ambicioso desde sus cimientos. Su mayor logro hasta la fecha es la Leagues Cup 2023, conquistada en gran parte gracias al impacto inmediato de Messi tras su llegada a mitad de esa temporada. Además, el club alcanzó la final de la U.S. Open Cup ese mismo año, cayendo por la mínima en un partido reñido.
Aunque su palmarés aún es modesto, la institución ha crecido rápidamente en prestigio, estructura deportiva y proyección internacional. Ahora, con una final de MLS por delante, el Inter Miami tiene la oportunidad de añadir el título más relevante de su corta pero intensa historia.