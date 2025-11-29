Liga Nacional prevé cambios por final que disputará Xelajú

El Club Xelajú MC podría solicitar la reprogramación de los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 debido a su participación en la final de la Copa Centroamericana de CONCACAF. La Liga Nacional de Fútbol, mediante una circular dirigida a los clubes que aspiran a la fase final, informó que existe la posibilidad de extender por una semana el cierre del campeonato local si Xelajú confirma su clasificación. Esta medida busca evitar el cruce de fechas entre el inicio de la fase final del torneo y el decisivo partido internacional que el cuadro quetzalteco disputará en Guatemala.
El conjunto altense llega a este escenario tras empatar 1-1 en el duelo de ida de la final de la Copa Centroamericana, celebrado en el Estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela, ante la Liga Deportiva Alajuelense. El resultado deja abierta la serie y obliga a Xelajú a concentrarse plenamente en el compromiso de vuelta, programado para el miércoles 3 de diciembre. La Liga Nacional reconoció en su comunicado que, por tratarse de un torneo internacional, este evento tiene prioridad sobre la programación del certamen doméstico.
Xelajú MC busca ser campeón nacional y campeón doméstico
Mientras tanto, el club quetzalteco deberá cerrar la fase de clasificación del Apertura 2025 este domingo 30 de noviembre, cuando visite a Comunicaciones FC en el Estadio Cementos Progreso. La jornada final se disputará de forma unificada a las 15:00 horas en todos los encuentros. Para los cremas, ya sin aspiraciones en el torneo, el único objetivo será evitar terminar en el último lugar de la tabla, mientras que Xelajú buscará asegurar su posición entre los ocho mejores y confirmar su presencia en la fase final.
De confirmarse su clasificación, los representantes de los clubes involucrados serían convocados a una reunión virtual el martes 2 de diciembre a las 15:00 horas, espacio en el que se definirían las fechas y el orden de los partidos de cuartos de final.
La Liga Nacional reiteró que anunciará los enlaces de conexión y cualquier instrucción adicional a través de los canales oficiales, manteniendo el objetivo de garantizar una organización adecuada ante la posibilidad de este ajuste extraordinario en el calendario competitivo.