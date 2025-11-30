Cuartos de final del Apertura 2025 de Guatemala

Este domingo 30 de noviembre se disputó la última jornada de la fase regular del Torneo Apertura 2025 del fútbol guatemalteco, una fecha que, como dicta la tradición, se jugó con todos los partidos en horario unificado. La simultaneidad añadió una dosis extra de dramatismo, pues cada gol podía alterar posiciones, definir clasificaciones o modificar emparejamientos en cuestión de segundos.
Tras una jornada intensa, marcada por duelos directos y marcadores cambiantes, quedaron definidos los ocho clubes que avanzan a los cuartos de final. Con el cierre de la tabla ya confirmado, también se conocen las llaves que darán inicio a la fase eliminatoria, en la que cada equipo buscará dar el primer golpe en su camino hacia el título del Apertura 2025.
Cuartos de final del Apertura 2025
|Partido
|Sedes
|Municipal vs. Mictlán
|IDA: Estadio La Asunción - VUELTA: El Trébol
|Mixco vs. Achuapa
|IDA: Estadio Winston Pineda - VUELTA: Estadio Santo Domingo
|Antigua GFC vs. Xelajú MC
|IDA: Estadio Mario Camposeco - VUELTA: Estadio Pensativo
|Aurora vs. Malacateco
|IDA: Estadio Santa Lucía - VUELTA: Estadio Guillermo Slowing
Es importante recalcar que las fechas y horarios serán confirmados en las próximas horas, ya que los dirigentes de los clubes sostendrán una reunión para establecer la calendarización de los cuartos de final, el motivo es por la participación de Xelajú MC en la final de la Copa Centroamericana.
Según una circular que envió la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala, los representantes de los clubes involucrados serían convocados a una reunión virtual el martes 2 de diciembre a las 15:00 horas, espacio en el que se definirían las fechas y el orden de los partidos de cuartos de final.