 Lionel Messi y Thomas Müller disputarán la final de la MLS
Deportes

Lionel Messi y Thomas Müller disputarán la final de la MLS

En 10 choques directos, Müller supera a Messi con siete triunfos por solo tres del argentino, un historial que enciende la expectativa rumbo a la final de la MLS.

Lionel Messi y Thomas Müller disputarán la final de la MLS - MLS
Lionel Messi y Thomas Müller disputarán la final de la MLS / FOTO: MLS

El Vancouver Whitecaps se convirtió este sábado en el rival del Inter Miami de Lionel Messi para la gran final de la MLS Cup, luego de imponerse por 3-1 en su visita al San Diego. El conjunto canadiense resolvió el partido desde la primera mitad gracias a un doblete de Brian White y a un infortunado autogol del portero mexicano Pablo Sisniega. Con un 0-3 al descanso, los Whitecaps se encaminaron con autoridad hacia la cita del próximo 6 de diciembre en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.

Aunque el conjunto californiano descontó por medio de Hirving Lozano en el minuto 60, la reacción no fue suficiente para revertir el marcador. Para colmo, Sisniega fue expulsado al 79 por una falta sobre Ryan Gauld, dejando a San Diego sin posibilidades de cerrar con dignidad una temporada histórica para la franquicia debutante, que sorprendió clasificándose a los playoffs como líder del Oeste. Así, Vancouver selló un pase a la final que confirma su solidez y el gran momento que vive su figura estelar, Thomas Müller.

Müller y Messi se volverán a ver las caras

Por su parte, el Inter Miami llegó a la final con una actuación arrolladora tras golear 5-1 al New York City. Un triplete de Tadeo Allende, acompañado por las anotaciones de Telasco Segovia y Mateo Silvetti, impulsó al equipo dirigido por Gerardo Martino hacia la primera final de MLS Cup en la historia de la franquicia. Con Messi como piedra angular del proyecto, el club floridano afronta la oportunidad de conquistar un título que coronaría un año de ambición y crecimiento acelerado.

Más allá del atractivo deportivo del encuentro, la final ofrecerá un capítulo adicional en la particular rivalidad entre Lionel Messi y Thomas Müller. Aunque el argentino es considerado uno de los futbolistas más dominantes de todos los tiempos, el alemán ha sido históricamente un rival complicado para él.

Ambos se han enfrentado en diez ocasiones entre clubes y selecciones, con un balance claramente favorable a Müller: siete victorias para el alemán y solo tres para Messi, cuya última conquista ante él ocurrió hace más de una década en la Champions League. El próximo 6 de diciembre, la MLS será escenario de una pregunta inevitable: ¿logrará Messi romper la hegemonía de Müller o prolongará el alemán su dominio ante el astro argentino?

