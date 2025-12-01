 La última oportunidad de Chicharito terminó mal
La última oportunidad de Chicharito terminó en tragedia para Chivas (VIDEO)

Chivas cayó ante Cruz Azul y el penal de Chicharito se convirtió en el foco de la noche.

El penal de Chicharito queda en la memoria., Capturan de pantalla video de X.
El penal de Chicharito queda en la memoria. / FOTO: Capturan de pantalla video de X.

La eliminación de Chivas en los cuartos de final de la Liga MX 2025 dejó una imagen que promete quedar grabada en la memoria del futbol mexicano: el penal fallado por Javier "Chicharito" Hernández a cinco minutos del final.

El experimentado delantero, referente histórico del Rebaño y máximo goleador de la Selección Mexicana, tuvo en sus pies la clasificación a semifinales, pero su remate se fue por encima del travesaño, desatando críticas y frustración en la afición rojiblanca.

El regreso de Chicharito a Guadalajara estaba impulsado por el amor al club y el deseo de revivir noches gloriosas. Sin embargo, tras dos años de irregularidad y escasa incidencia, el momento que podía reivindicarlo terminó convirtiéndose en su episodio más doloroso.

Con la serie igualada y el equipo lanzado al ataque, el penal otorgado a Santiago Sandoval parecía el instante ideal para el veterano atacante; pero la falla cambió por completo el desenlace.

Hoy el futbol retiró a Javier Hernández... ya no le da para jugar a este nivel", sentenció el periodista Fernando Ceballos, reflejando el sentir de buena parte de la crítica.

Técnico respalda a Chicharito

La ausencia de Armando ‘Hormiga’ González por molestias en la previa impulsó el ingreso de Chicharito para el cierre del partido. Todo parecía alinearse para un final heroico, pero la historia tomó el camino opuesto.

Tras el yerro, Hernández levantó las manos en señal de disculpa, quizá la última imagen con la camiseta rojiblanca. En casi dos años, apenas marcó cuatro goles y la renovación de su contrato luce cada vez más lejana.

Pese al desenlace, el técnico Gabriel Milito lo respaldó: "Si hay alguien con jerarquía para asumir ese penal, es Javier. Fallarlo forma parte del juego". Chivas cayó 3-2 en el global ante Cruz Azul y dejó escapar una oportunidad de oro que todavía duele en Guadalajara.

