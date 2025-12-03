 Xabi Alonso elogia la versión "más redonda" del Real Madrid
Deportes

Xabi Alonso elogia la versión "más redonda" del Real Madrid en San Mamés

Xabi Alonso calificó la victoria en San Mamés como el partido más completo del Madrid, destacando la solidez del equipo, los tantos de Mbappé y las intervenciones decisivas de Courtois.

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid - EFE
Xabi Alonso, técnico del Real Madrid / FOTO: Agencia EFE

Tras la contundente victoria por 0-3 frente al Athletic Club, Xabi Alonso no escatimó elogios hacia su equipo y calificó el encuentro en San Mamés como "probablemente el más redondo" del Real Madrid en lo que va de la temporada. El técnico destacó que el duelo llegaba en un momento determinante, especialmente después de varios empates consecutivos que habían frenado el impulso del conjunto blanco en LaLiga.

Alonso subrayó que el equipo afrontó el partido con la concentración adecuada y con la serenidad necesaria para competir en un escenario tan exigente como ‘La Catedral’. "Era un partido importante porque queríamos romper la dinámica de empates. Veníamos con la preparación y la calma necesarias y hemos hecho un partido muy completo en un estadio exigente y en un momento importante", expresó el entrenador, resaltando la solidez y estabilidad que mostró su plantilla durante los noventa minutos.

Xabi Alonso recupera las buenas sensaciones

El técnico guipuzcoano también enfatizó el nivel colectivo del equipo, destacando el control del juego y la madurez con la que se manejó el grupo en los momentos clave. Recordó que, tras el empate ante el Girona, sabían que el calendario era especialmente complicado y que era imprescindible dar un paso adelante. En ese sentido, celebró la respuesta del equipo al mostrar un rendimiento "muy estable" y una calidad colectiva que permitió neutralizar al Athletic.

En cuanto a nombres propios, Alonso elogió los dos "golazos" de Kylian Mbappé, así como su creciente conexión con Vinicius, asegurando que el francés atraviesa un "muy buen momento". También resaltó las intervenciones de Thibaut Courtois en la primera mitad, calificándolas como decisivas para mantener la ventaja en momentos en los que el Athletic buscaba el empate. "No es noticia que haga paradas decisivas", afirmó, reconociendo que el guardameta belga fue clave para sostener al equipo y permitirle desplegar su mejor versión.

Celebración del Real Madrid en San Mamés - Agencia EFE

