¿Cuánto ganó Alajuelense por la Copa Centroamericana?

Liga Deportiva Alajuelense atraviesa un momento de euforia total tras conquistar, por tercera edición consecutiva, la Copa Centroamericana de Concacaf, un logro sin precedentes en la región. La coronación llegó luego de una dramática definición en Guatemala, donde la Liga venció 4-3 en la tanda de penales al Xelajú MC, con Bayron Mora erigiéndose como figura al detener dos cobros decisivos.
Aunque la gloria deportiva es el titular del momento, la victoria también trae consigo una importante inyección económica para la institución rojinegra, que se consolida como uno de los clubes mejor beneficiados financieramente en el fútbol centroamericano.
Un tricampeonato que también se celebra en las finanzas
El título regional no solo reafirma el dominio deportivo de Alajuelense, sino que también refuerza sus arcas de forma significativa. Las cifras acumuladas durante el torneo y el premio por el campeonato convierten esta campaña en una de las más lucrativas para el club.
Desglose de lo que ganará Alajuelense:
- US $200,000 por conquistar el título de la Copa Centroamericana.
- US $400,000 acumulados a lo largo de la competencia.
- US $1.5 millones adicionales por la clasificación directa a los octavos de final de la Concachampions 2026, el verdadero premio mayor del tricampeonato.
- Total asegurado: $2.1 millones.
Un respiro económico en un cierre de año exigente
La cifra representa un respaldo clave de cara a un 2026 competitivo, en el que la Liga buscará trasladar su hegemonía regional al escenario continental.
Para Alajuelense, este ingreso llega en un momento idóneo. El club ha enfrentado un cierre de año intenso en lo deportivo y administrativo, por lo que los más de dos millones asegurados permitirán fortalecer áreas estratégicas, invertir en la plantilla y sostener su proyecto competitivo.
La afición celebraba en las gradas y en las calles, pero también en las oficinas rojinegras hubo ambiente de fiesta: el tricampeonato no solo alimenta la historia del club, sino que deja una recompensa financiera que pocos equipos en la región pueden presumir.