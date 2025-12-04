Karina Paz presentará querellas por desfalco en el deporte

Este jueves 4 de diciembre, la diputada Karina Paz brindó una conferencia de prensa en el Congreso de la República de Guatemala, donde presentó amplias denuncias sobre lo que ella describe como una estructura de corrupción incrustada desde hace más de dos décadas en el deporte federado, así como graves irregularidades en la remodelación del Estadio Doroteo Guamuch Flores. Según aseguró, la obra debió estar concluida o, al menos, con avances superiores al 50%, pero no ha llegado siquiera a esa mitad pese a los recursos asignados.
La parlamentaria explicó que a inicios de esta semana la Comisión de Deportes del Congreso citó a funcionarios de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) para obtener información actualizada sobre la empresa Bremar, encargada de la remodelación del recinto. Durante esa citación, el presidente de la CDAG, Dennis Alonzo, confirmó que el contrato sería rescindido por incumplimiento de plazos.
Diputada Karina Paz confirma que presentarán 38 denuncias
Según sus palabras, "Durante 8 años se ha fiscalizado el deporte federado y hemos encontrado que la misma banda criminal está incrustada en todo el deporte, y hasta que ellos no salgan de allí no va a haber mejora en el deporte ni en infraestructura". Añadió que, como respuesta a las recientes fiscalizaciones, "Me estoy enterando que la asamblea de la CDAG se reunió ayer y están diciendo que nuestra intervención es inconstitucional y, segundo, dicen que presentaron una solicitud de antejuicio y nos declararon non gratos a nueve diputados que presentamos esta iniciativa de ley de fiscalización del deporte".
La diputada utilizó fuertes expresiones para describir la estructura que afirma haber detectado: "Existe la Mara Salvatrucha, la Mara 18 y la clica del deporte, la peor de todas". También mencionó federaciones que, según ella, estarían vinculadas con las anomalías detectadas: gimnasia, judo, karate-do, natación, taekwon-do y rugby.
Respecto a esta última disciplina, afirmó: "El rugby desde que se declaró deporte federado ha tenido al mismo presidente, empleado de Gerardo Aguirre. Estas estructuras criminales están temblando, estamos tocando donde les duele, lo hacemos por los atletas".
Paz denunció lo que considera una crisis estructural en la administración del deporte guatemalteco: "Esta red criminal nos tiene en una grave crisis del deporte. La CDAG ha gastado más de mil millones, entre ellos y el Comité Olímpico Guatemalteco, en los últimos 10 años han gastado más de seis mil millones de quetzales, y no han construido nada nuevo".
Al retomar el tema del estadio, la diputada declaró: "El Estadio Doroteo Guamuch Flores es el acto más grande de corrupción en el deporte y gracias a esto vamos a presentar 38 querellas a todos los responsables que firmaron este desfalco nacional".
Paz aseguró que las denuncias incluirán a todas las personas que, según su investigación, integran la estructura señalada, así como a quienes aprobaron el presupuesto y a la empresa responsable de la obra inconclusa. Mencionó que las querellas serán interpuestas con nombres y apellidos.
Listado de personas que serán denunciadas:
- Dennis Alonzo Mazariegos - Presidente - Peculado por sustracción y Asociación ilícita
- Flor de María Donis Paz - Primer Vicepresidente - Peculado por sustracción y Asociación ilícita
- Marco Antonio Cabrera Barahona - Segundo Vicepresidente - Peculado por sustracción y Asociación ilícita
- Luisa Fernanda Barquín Galván - Vocal Primero - Peculado por sustracción y Asociación ilícita
- Jorge Adolfo Molina Leonardo - Vocal Segundo - Peculado por sustracción y Asociación ilícita
- María Mercedes Weyer Kaufmann - Vocal Tercero - Peculado por sustracción y Asociación ilícita
- Euda María Carías Morales de Anguiano - Vocal Cuarto - Peculado por sustracción y Asociación ilícita
CDAG
- Gladys Paola Toledo Estrada - Subsecretaria General - Peculado por sustracción y Asociación ilícita
- Luis Néstor Madrid González - Gerente General - Peculado por sustracción y Asociación ilícita
Dirección de Asuntos Jurídicos - CDAG
- Luis Pedro Juárez Moreno - Director de Asuntos Jurídicos - Peculado y Asociación ilícita
- Julio César Castellanos Escobar - Profesional Jurídico - Peculado por sustracción y Asociación ilícita
Subgerencias de la CDAG
- Oscar Raúl Barrios Paredes - Subgerente de Infraestructura - Peculado por sustracción y Asociación ilícita
- Mónica del Rosario Oliva Sosa - Subgerente de Planificación y Proyectos - Peculado por sustracción y Asociación ilícita
- Byron Leonardo Solórzano Gramajo - Subgerente General Técnico - Peculado por sustracción y Asociación ilícita
- Karin Julissa Rivera Vásquez - Subgerente de Desarrollo Institucional - Peculado por sustracción y Asociación ilícita
- Marta Alicia Meignar Juárez - Subgerente Financiera - Peculado por sustracción y Asociación ilícita
- Julika Quan Haase - Subgerente General Administrativa - Peculado por sustracción y Asociación ilícita
- Laura Elizabeth Melchor Anleu - Subgerente Administrativa - Peculado por sustracción y Asociación ilícita
Subgerencia de Infraestructura - CDAG
- Alfredo Antonio Ochoa Calderón - Director de Gestión - Peculado por sustracción y Asociación ilícita
- José Antonio Vega Lobos - Director de Diseño y Planificación - Peculado por sustracción y Asociación ilícita
- Julio Secundino Gudiel Villamar - Encargado de despacho de Diseño y Planificación - Peculado por sustracción y Asociación ilícita
- Óscar Rumualdo Turcios Pacheco - Director de Supervisión - Peculado por sustracción y Asociación ilícita
- Julio José Yanes Moreno - Jefe de Proyectos de Inversión - Peculado por sustracción y Asociación ilícita
- Wendy Johana Mazariegos del Águila - Jefa de Diseño y Planificación - Peculado por sustracción y Asociación ilícita
- María de los Ángeles Álvarez Medrano - Supervisora - Peculado por sustracción y Asociación ilícita
- Juan Fernando Ajucum Alayá - Diseño de instalaciones hidráulicas y sanitarias - Peculado por sustracción y Asociación ilícita
- Manuel Alberto Ávila - Área de Estructuras - Peculado por sustracción y Asociación ilícita
- Erick José Rodas Aldana - Área de Estructuras - Peculado por sustracción y Asociación ilícita
Subgerencia General Administrativa - CDAG
- Lesly Gesenia Grijalva Rodríguez - Encargada de despacho - Peculado por sustracción y Asociación ilícita
- Erwin Edgardo Barrientos Aquino - Director de Compras y Contrataciones - Peculado por sustracción y Asociación ilícita
- Jacqueline Jérez Chávez - Cotización y Licitación - Peculado por sustracción y Asociación ilícita
- Maricela Reyes - Analista de Compras - Peculado por sustracción y Asociación ilícita
- Ruth Odily Corzo Rojas - Directora de Presupuesto - Peculado por sustracción y Asociación ilícita
Junta de Licitación - CDAG
- Patricia Odily Moreno Mijangos - Tribunal Electoral del Deporte Federado - Peculado por sustracción y Asociación ilícita
- Mónica Gabriela Baten López - Gestión de la Cooperación - Peculado por sustracción y Asociación ilícita
- Glenda María Mejía Díaz de Vega - (Cargo no especificado) - Peculado por sustracción y Asociación ilícita
Bremar S.A.
- Brenda Margarita Archila del Cid de Cruz - Propietaria - Peculado por sustracción y Asociación ilícita
- María Lily García García - Abogada y notaria, representante legal - Peculado por sustracción y Asociación ilícita