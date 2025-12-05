Inician los cuartos de final del Apertura 2025

Los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 ya están definidos y los ocho equipos clasificados ultiman detalles para enfrentar una etapa que promete emociones fuertes. Tras una fase regular marcada por la competencia pareja y resultados vibrantes, ahora cada club apunta a imponer su estilo para acercarse un paso más al ansiado título. La tensión es evidente, pues cualquier error podría ser determinante en una serie donde el margen de diferencia es mínimo.
El primer choque se dará entre Mictlán y el líder Municipal, un duelo que se abre el sábado 6 de diciembre y que enfrenta a un equipo revelación contra uno de los favoritos al título. Más tarde, Malacateco y Aurora protagonizarán un enfrentamiento equilibrado, con dos planteles acostumbrados a competir en instancias decisivas. El domingo continuará la acción con Achuapa ante Mixco, mientras que el lunes cerrará la ida el compromiso entre Xelajú y Antigua, dos instituciones con historia y aficiones exigentes.
Fechas y horarios de los cuartos de final del Apertura 2025
Partidos de Ida
- Sábado 6 de diciembre: Mictlán (8º) vs Municipal (1º) - 3:00 PM
- Sábado 6 de diciembre: Malacateco (5º) vs Aurora (4º) - 7:00 PM
- Domingo 7 de diciembre: Achuapa (7º) vs Mixco (2º) - 3:00 PM
- Lunes 8 de diciembre: Xelajú (6º) vs Antigua (3º) - 8:00 PM
La vuelta, programada entre el miércoles 10 y el jueves 11 de diciembre, promete incluso más intensidad. Municipal buscará imponer su condición de líder frente a Mictlán, mientras que Aurora intentará hacer valer su localía ante un Malacateco que suele crecer en los momentos clave. Mixco, por su parte, llega con la responsabilidad de ratificar su campaña ante un Achuapa impredecible, y Antigua querrá cerrar su serie frente a un Xelajú que ha demostrado capacidad para competir de igual a igual.
Partidos de Vuelta
- Miércoles 10 de diciembre: Aurora (4º) vs Malacateco (5º) - 2:00 PM
- Miércoles 10 de diciembre: Municipal (1º) vs Mictlán (8º) - 8:00 PM
- Jueves 11 de diciembre: Mixco (2º) vs Achuapa (7º) - 3:00 PM
- Jueves 11 de diciembre: Antigua (3º) vs Xelajú (6º) - 8:00 PM
A medida que se acerca el inicio de los cuartos, tanto aficionados como cuerpos técnicos coinciden en que la diferencia entre avanzar o quedar eliminado podría definirse en detalles mínimos: la concentración, la eficacia frente al arco y la fortaleza mental. El Apertura 2025 entra en su fase más atractiva y solo cuatro equipos seguirán en la carrera por la gloria. Las cartas están sobre la mesa y el espectáculo está garantizado.