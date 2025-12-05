 Inician los cuartos de final del Apertura 2025
Deportes

Este fin de semana inician los cuartos de final del Apertura 2025

Ocho clubes buscarán asegurar su pase a semifinales en una ronda marcada donde todo detalle cuenta.

Compartir:
Trofeo de la Liga Guate Banrural , Alex Meoño
Trofeo de la Liga Guate Banrural / FOTO: Alex Meoño

Los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 ya están definidos y los ocho equipos clasificados ultiman detalles para enfrentar una etapa que promete emociones fuertes. Tras una fase regular marcada por la competencia pareja y resultados vibrantes, ahora cada club apunta a imponer su estilo para acercarse un paso más al ansiado título. La tensión es evidente, pues cualquier error podría ser determinante en una serie donde el margen de diferencia es mínimo.

El primer choque se dará entre Mictlán y el líder Municipal, un duelo que se abre el sábado 6 de diciembre y que enfrenta a un equipo revelación contra uno de los favoritos al título. Más tarde, Malacateco y Aurora protagonizarán un enfrentamiento equilibrado, con dos planteles acostumbrados a competir en instancias decisivas. El domingo continuará la acción con Achuapa ante Mixco, mientras que el lunes cerrará la ida el compromiso entre Xelajú y Antigua, dos instituciones con historia y aficiones exigentes.

Fechas y horarios de los cuartos de final del Apertura 2025

Partidos de Ida

  • Sábado 6 de diciembre: Mictlán (8º) vs Municipal (1º) - 3:00 PM
  • Sábado 6 de diciembre: Malacateco (5º) vs Aurora (4º) - 7:00 PM
  • Domingo 7 de diciembre: Achuapa (7º) vs Mixco (2º) - 3:00 PM
  • Lunes 8 de diciembre: Xelajú (6º) vs Antigua (3º) - 8:00 PM

La vuelta, programada entre el miércoles 10 y el jueves 11 de diciembre, promete incluso más intensidad. Municipal buscará imponer su condición de líder frente a Mictlán, mientras que Aurora intentará hacer valer su localía ante un Malacateco que suele crecer en los momentos clave. Mixco, por su parte, llega con la responsabilidad de ratificar su campaña ante un Achuapa impredecible, y Antigua querrá cerrar su serie frente a un Xelajú que ha demostrado capacidad para competir de igual a igual.

Partidos de Vuelta

  • Miércoles 10 de diciembre: Aurora (4º) vs Malacateco (5º) - 2:00 PM
  • Miércoles 10 de diciembre: Municipal (1º) vs Mictlán (8º) - 8:00 PM
  • Jueves 11 de diciembre: Mixco (2º) vs Achuapa (7º) - 3:00 PM
  • Jueves 11 de diciembre: Antigua (3º) vs Xelajú (6º) - 8:00 PM

A medida que se acerca el inicio de los cuartos, tanto aficionados como cuerpos técnicos coinciden en que la diferencia entre avanzar o quedar eliminado podría definirse en detalles mínimos: la concentración, la eficacia frente al arco y la fortaleza mental. El Apertura 2025 entra en su fase más atractiva y solo cuatro equipos seguirán en la carrera por la gloria. Las cartas están sobre la mesa y el espectáculo está garantizado.

Foto embed
Trofeo de la Liga Guate Banrural - Alex Meoño

En Portada

Definidos los grupos del Mundial de la FIFA 2026t
Deportes

Definidos los grupos del Mundial de la FIFA 2026

01:10 PM, Dic 05
Argentina inicia el Mundial 2026 en un grupo considerado accesiblet
Deportes

Argentina inicia el Mundial 2026 en un grupo considerado accesible

01:31 PM, Dic 05
¿Cuál hubiera sido el grupo de Guatemala en el Mundial?t
Deportes

¿Cuál hubiera sido el grupo de Guatemala en el Mundial?

01:40 PM, Dic 05
Los datos más llamativos que dejó el sorteo del Mundial 2026t
Deportes

Los datos más llamativos que dejó el sorteo del Mundial 2026

02:03 PM, Dic 05

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpSeguridad#liganacionalPNCredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos