Los datos más llamativos que dejó el sorteo del Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026 dejó cruces potenciales explosivos, curiosidades históricas y caminos inesperados para potencias como Argentina, Brasil y España, según los datos de Mister Chip.

Sorteo del Mundial 2026 - EFE
Sorteo del Mundial 2026 / FOTO: Agencia EFE

El sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 no solo definió el camino inicial de las 48 selecciones participantes, sino que también abrió la puerta a múltiples escenarios potenciales que ya han comenzado a despertar emoción entre los aficionados.

Alexis Martín Tamayo, mejor conocido como Mister Chip, compartió una serie de datos que ayudan a dimensionar lo que podría ocurrir en el torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. Entre las curiosidades más destacadas sobresale que Brasil y Argentina, siempre y cuando ambos ganen sus grupos, transitarían por la misma parte del cuadro. Esto, además, abre la posibilidad de un cruce muy anticipado entre Argentina y Portugal en los cuartos de final, así como un eventual Alemania-Francia en los octavos.

Datos de interés sobre el sorteo del Mundial 2026

España también ocupa un lugar central en estas proyecciones. Si los cabezas de serie cumplen con los resultados esperados, la selección española no se toparía con Brasil, Argentina ni Portugal antes de la final. Además, si consigue ganar su grupo, evitaría a cualquier otro campeón de grupo hasta, por lo menos, los cuartos de final. Curiosamente, España quedó ubicada en el Grupo H, el mismo que integró en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Su camino en la fase de grupos incluye enfrentamientos ante Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. Sin embargo, si España y Argentina avanzan como primera y segunda —pero intercambian posiciones entre sus grupos— podrían chocar en la ronda de dieciseisavos, un enfrentamiento que sería tan sorpresivo como electrizante.

Otro dato histórico que dejó el sorteo es la repetición, por primera vez en la historia, de un partido inaugural mundialista: México volverá a enfrentar a Sudáfrica el 11 de junio, exactamente igual que en 2010. También destaca el duelo entre dos de las grandes figuras del fútbol actual: Kylian Mbappé y Erling Haaland se verán las caras el 26 de junio, cuando Francia enfrente a Noruega.

Además, las posibilidades de ver enfrentamientos tempranos como Argentina-España o Argentina-Uruguay son elevadas debido a la configuración de los grupos y los cruces.

Finalmente, el sorteo arrojó otro dato simbólico: el partido número 1.000 en la historia de la Copa del Mundo se disputará el 20 de junio y podría ser uno de estos cuatro encuentros: Países Bajos ante un rival procedente del repechaje (Polonia, Ucrania, Suecia o Albania), Túnez-Japón, Alemania-Costa de Marfil o Ecuador-Curazao.

En cuanto a los grupos más favorables para los cabezas de serie, Argentina y Bélgica parecen haber salido beneficiadas, al quedar emparejadas con rivales que, en principio, lucen accesibles. Con todos estos detalles, el Mundial 2026 se perfila como uno de los más impredecibles y emocionantes de la historia reciente.

Foto embed
Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C., escenario del sorteo del Mundial 2026 - Agencia EFE

