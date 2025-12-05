 Trump sugiere cambiar el nombre al fútbol americano durante el sorteo del Mundial
Deportes

Trump sugiere cambiar el nombre al fútbol americano durante el sorteo del Mundial

El presidente estadounidense estuvo sobre el escenario del Centro Kennedy para seleccionar la bola correspondiente a EE. UU., que como uno de los tres países organizadores es cabeza de serie en el Grupo D.

Compartir:
Donald Trump en el sorteo del Mundial 2026, EFE
Donald Trump en el sorteo del Mundial 2026 / FOTO: EFE

El presidente de EE. UU., Donald Trump, bromeó este viernes durante el sorteo del Mundial de 2026 y aseguró que tal vez habría que cambiarle el nombre al fútbol americano para acabar con la confusión en su país con el balompié, al que se suele llamar 'soccer'.

"Si nos fijamos en el fútbol en EE. UU., el fútbol 'soccer' en EE. UU., parece que nunca lo llamamos así, porque tenemos un pequeño conflicto con otro deporte que también se llama fútbol", explicó Trump en el comienzo del sorteo, celebrado en el Centro Kennedy de Washington.

"Pero si lo pensamos bien, ¿debería llamarse fútbol? Tenemos que encontrar otro nombre para lo de la NFL", dijo entre risas el mandatario, que recibió el primer Premio FIFA de la Paz por su mediación en distintos conflictos internacionales este año.

El excapitán de la selección inglesa, Rio Ferdinand, presentador del sorteo de hoy, replicó después a Trump y dijo: "tenemos que dejar de llamarlo 'soccer'. La mayoría de los que estamos hoy aquí lo llamamos fútbol".

Sorteo mundialista en EE. UU.

El presidente estadounidense estuvo sobre el escenario del Centro Kennedy para seleccionar la bola correspondiente a EE. UU., que como uno de los tres países organizadores es cabeza de serie en el Grupo D.

Lo acompañaron los jefes de Gobierno de los dos otros países anfitriones, la mexicana Claudia Sheinbaum y el canadiense Mark Carney.

Sheinbaum destacó el honor que supone para su país ser el único que ha albergado tres mundiales y recordó que el juego de pelota se practica "desde tiempos ancestrales" en México.

Carney, por su parte, subrayó que el fútbol ha crecido enormemente en su país y se ha convertido en el deporte predilecto de los jóvenes canadienses.

*Con información de EFE

En Portada

Definidos los grupos del Mundial de la FIFA 2026t
Deportes

Definidos los grupos del Mundial de la FIFA 2026

01:10 PM, Dic 05
Argentina inicia el Mundial 2026 en un grupo considerado accesiblet
Deportes

Argentina inicia el Mundial 2026 en un grupo considerado accesible

01:31 PM, Dic 05
¿Cuál hubiera sido el grupo de Guatemala en el Mundial?t
Deportes

¿Cuál hubiera sido el grupo de Guatemala en el Mundial?

01:40 PM, Dic 05
Los datos más llamativos que dejó el sorteo del Mundial 2026t
Deportes

Los datos más llamativos que dejó el sorteo del Mundial 2026

02:03 PM, Dic 05

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpSeguridad#liganacionalPNCredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos